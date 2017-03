Nachrichten-Ticker

20:53 Nach Kindermord sucht die Polizei intensiv nach 19-Jährigem

Bochum - Nach dem grausigen Tod des neunjährigen Jaden in Herne gibt es trotz einer Großfahndung noch keine heiße Spur zum tatverdächtigen 19 Jahre alten Marcel H. "Wir suchen ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln", sagte am Abend eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Dortmund. In Wetter an der Ruhr, nicht weit von Herne entfernt, durchsuchte die Polizei heute auch eine Schule, nachdem ein Passant die Beamten mit der Aussage alarmiert hatte, er habe den 19-Jährigen in der Nähe gesehen. Er wurde aber nicht in dem Gebäude gefunden.

20:51 Tusk: Schwung in der EU-Wirtschaft muss aufrecht erhalten werden

Brüssel - EU-Ratspräsident Donald Tusk wirbt für gemeinsame Anstrengungen in Europa, die anziehende Konjunktur zu stützen. "Wir müssen tun, was wir auf dem europäischen Level tun können, um den positiven wirtschaftlichen Schwung aufrecht zu erhalten", sagte Tusk vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Erstmals seit fast zehn Jahren wachse die Wirtschaft wieder in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten. Dies sei eine gute Nachricht, obwohl die Arbeitslosigkeit weiter hoch sei, meinte Tusk.

20:11 Gabriel warnt in Polen vor einem Auseinanderdriften Europas

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel hat bei seinem Antrittsbesuch in Polen vor einem Auseinanderdriften Europas gewarnt. Man müsse verhindern, "dass die einen ganz weit vorne weg laufen und die anderen den Eindruck haben, sie seien Europäer zweiter Klasse", sagte der SPD-Chef in Warschau. Man habe die gemeinsame Aufgabe, dieses Europa zusammenzuhalten. Sein polnischer Kollege Witold Waszczykowski warnte vor einem "Europa der zwei Geschwindigkeiten". "Das kann die Unterschiede in Europa vertiefen", mahnte er.

19:26 Türkischer Tourismusminister sagt Wahlkampfauftritt ab

Berlin - Der türkische Tourismusminister Nabi Avci hat einen für heute Abend geplanten Auftritt in einem Hochzeitssaal in Berlin-Kreuzberg abgesagt. Die Gründe waren zunächst unbekannt. Stattdessen nahm Avci am Abend einen Termin in der türkischen Botschaft wahr. Der Minister hatte in dem Festsaal vor Botschafts-Mitarbeitern und in Deutschland lebenden Türken sprechen und dabei auch für das umstrittene Verfassungsreferendum in seinem Land werben wollen.

19:20 Terrorpläne: Anklage gegen mutmaßliche IS-Zelle erhoben

Karlsruhe - Ein Prozess gegen die Mitglieder einer mutmaßlichen IS-Terrorzelle mit Anschlagsplänen in Düsseldorf rückt näher: Die Bundesanwaltschaft hat nun Anklage gegen drei der Männer erhoben. Sie sollen sich vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf verantworten. Die im Juni 2016 aufgeflogene Gruppe wollte nach den Erkenntnissen der Ermittler in der NRW-Landeshauptstadt ein Blutbad anrichten. Geplant war demnach, dass sich in der belebten Altstadt zwei Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und dann weitere Terroristen möglichst viele flüchtende Menschen erschießen.