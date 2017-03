Lörrach. Der Markgräfler Künstler Adolf Riedlin schuf zahlreiche Wandbilder in der Region, darunter auch ein großes am Eingang der Neumattschule in Stetten. Am Freitag, 10. März um 15 Uhr, laden Museumsverein und Dreiländermuseum gemeinsam mit der Neumattschule zu einem Besuch des Kunstwerks im Rahmen der Sonderausstellung Adolf Riedlin – Pionier der Klassischen Moderne in Baden ein.

Rektorin Karin Henninger begrüßt die Teilnehmer in der Neumattschule. Heimatforscher Hansjörg Noe informiert über den Inhalt, und Restauratorin Elke Thiessen berichtet über die jüngste Restaurierung dieses Kunstwerks im öffentlichen Raum.

Am 17. April 1961 begann der Schulbetrieb an der Neumattschule in Stetten. Anlässlich dieses Ereignisses wurde Riedlin beauftragt, im Eingangsbereich der neuen Schule ein großes Wandbild anzubringen. Er wählte zum Thema seines imposantes Werks ein Gedicht Hermann Burtes (1879 – 1960): Das Flügelross im Grasgarten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, bei schönem Wetter im Freien vor dem Wandbild. In der Riedlin-Ausstellung im Dreiländermuseum sind derzeit zahlreiche Entwürfe von Wandbildern von Riedlin ausgestellt. Auch der Entwurf zum Wandbild in der Neumattschule wanderte aus dem Lörracher Museumsdepot in die Ausstellung.