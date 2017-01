Gut besucht war der 17. Hauinger Neujahrsempfang am Freitag in der Festhalle. Unter Beifall erklärte Ortsvorsteher Günter Schlecht: „Ich bin strikt dagegen, Bewährtes aufzulösen.“ Ortschaftsräte, Ortsverwaltungen, Ortsteil-Rathäuser und Ortsvorsteher dürften nicht abgeschafft werden.



Von Peter Ade



Lörrach-Hauingen. Auch 40 Jahre nach der Gemeindereform sei die Präsenz in den Ortsteilen unverzichtbar. Die Ortsverwaltungen arbeiteten bürgernah, dezentral und kompetent. „Wir entlasten das Rathaus und die Bürgerinsel in der Kernstadt“, erklärte Schlecht.



Lob für Orts-Check

Bestätigt fühlt sich der Ortsvorsteher durch das Ergebnis des Orts-Check unserer Zeitung: 68 Prozent der Bevölkerung fühlten sich wohl in Hauingen. Die Bürger lobten die Rathausarbeit mit „gut“ bis „sehr gut“ und gaben dem Wohnwert die Note 1,3.



Hauingen sei ein „Ort des gegenseitigen Respekts, der Achtung und des Mitgefühls“, verwies Schlecht auf ein intaktes Vereins- und Dorfleben mit interessanter Themenvielfalt. Wörtlich sagte der Rathauschef: „Wir sind ein attraktives Dorf auf gutem Weg in die Zukunft.“



Herausforderung für 2017

Hochwasserschutz und Bebauungsplan „Am Soormattbach“ bezeichnete Schlecht als die großen Herausforderungen im neuen Jahr. Er bekannte sich zum „Entenbad“ als wohnortnahem Standort für ein Zentralklinikum - auch wenn das bisher vorgesehene Gewerbegebiet „Entenbad-Ost“ ad acta gelegt werden müsse.



Toleranz und Respekt

Eindringlich appellierte Schlecht, die Ängste und Zukunftssorgen der Menschen angesichts des Terrors in aller Welt ernst zu nehmen. Gleichwohl warnte er vor Hass und Intoleranz gegenüber Fremden und Flüchtlingen, die in Deutschland Zuflucht suchten.



„Angst verliert sich durch Kennenlernen, das fördert Respekt und Toleranz“, verwies der Ortsvorsteher auf die erfolgreich praktizierte deutsch-französische Freundschaft. Die offene Gesellschaft gelte es zu verteidigen: „Wir müssen Haltung zeigen, aufrichtig sein, Anstand und Respekt haben und politisch korrekt arbeiten.“



„Großartige Arbeit“

Besondere Ehre wurde dem Tierschutzverein zuteil. Ortsvorsteher Schlecht würdigte das im vergangenen Jahr gefeierte 50-jährige Bestehen des Tierheims in der „Heilisau“ und sprach von „großartiger ehrenamtlicher Arbeit“.



Das größte Tierheim der Region mit seinen 24 Hundeboxen und dem neuen Katzenhaus übernehme eine „wichtige öffentliche Aufgabe“. Der Lohn des Einsatzes sei das Wissen, einer anderen Kreatur helfen zu können, denn Tiere seien Lebewesen und keine Gegenstände.



Christel Habermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins, und Tierheimleiterin Karola Kunze freuten sich über die anerkennenden Worte der politischen Gemeinde und die Geschenke, die ihnen bei der Ehrung überreicht wurden.



Der Hauinger Musikverein umrahmte den Neujahrsempfang mit klingendem Spiel unter Leitung von Ortwin Burkheiser. Eröffnet wurde die Feier mit der Europa-Hymne. Das gemeinsam gesungene „Badnerlied“ leitete über zum gemütlichen Teil mit Umtrunk, Imbiss und angeregten Gesprächen.

0