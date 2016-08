Lörrach. Die Schöpflin Stiftung hat die Förderung von drei neuen Projekten in ihrem Programmbereich „Flucht & Integration“ bekannt gegeben (wir berichteten bereits am Samstag). Die Münchner SchlaUSchule, das New Yorker Jugend-Tanz-Projekt „Dancing to Connect“ sowie der Spendenfonds Integration des Berliner Analyse- und Beratungszentrums für gesellschaftliches Engagement Phineo werden bis Ende 2018 mit insgesamt 350 000 Euro gefördert.

„SchlaUSchule“ steht für „Schulanalogen Unterricht“ für junge Geflüchtete. Ein Erfolgsmodell, das an bayrischen Mittelschulen derzeit über 300 junge Geflüchtete allein in München erreicht und 9000 im ganzen Bundesland. Neben dem Unterricht erfahren die Schüler eine gezielte, individuelle Förderung, die es den Geflüchteten bereits nach kurzer Zeit ermöglicht, in das deutsche Regelschul- und Ausbildungssystem einzusteigen. Mit der SchlaUWerkstatt soll nun eine organisatorische Einheit aus Lehrmaterial-Weiterentwicklung, Schulung und Weiterbildung erarbeitet werden, um den Transfer der Idee an möglichst viele Schulen im gesamten Bundesgebiet zu ermöglichen.

Geschäftsführer Björn Schalles freut sich über die Förderung der Stiftung: „Wir möchten sowohl die bundesdeutsche Kooperation von Schulträgern unterstützen als auch das SchlaU-Konzept in andere Bundesländer, Kommunen und Institutionen tragen und zum öffentlichen Diskurs beitragen.“

„Dancing to Connect“ ist ein transnationales interkulturelles Jugend-Tanz-Projekt, das von der New Yorker Tanzschule Battery Dance Company in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg und Freiburger Schulen entwickelt wurde. Professionelle Tänzer arbeiten eine Woche lang mit Jugendlichen mit und ohne Fluchtgeschichte an einer Choreografie. Die Teilnehmer können ihr kreatives Potenzial entdecken sowie ihre Englischkenntnisse spielerisch verbessern. Darüber hinaus erleben sie, wie sie Kultur und Völkerverständigung im direkten Umfeld durch Neugier, Teamgeist und Toleranz aktiv gestalten können. Am Ende steht die Aufführung der erarbeiteten Performance – diesen Herbst in Freiburg und 2017 auch im Werkraum Schöpflin.

Leiter Jonathan Hollander, beschreibt die Kooperation: „Battery Dance und die Schöpflin Stiftung teilen eine gemeinsame Vision: Integration durch Kultur aktiv zu gestalten. Gemeinsam weiten wir unser bewährtes Programm für Geflüchtete in Deutschland aus und bringen es 2017 auch nach Lörrach.“

Mit dem Spendenfonds Integration des Berliner Analyse- und Beratungszentrums Phineo werden Organisationen gestärkt, die sich für mehr Chancengerechtigkeit und eine gelungene Integration von Geflüchteten einsetzen. In der nun anlaufenden Pilotphase wählt Phineo fünf Organisationen aus, die mit den Geldern unterstützt werden. Die Schöpflin Stiftung gehört zu den Pionier-Spendern, die das Förderinstrument erst ermöglichen. Ziel ist es, die fünf Geförderten zu vernetzen und Lernen und Erfahrungsaustausch zwischen ihnen zu ermöglichen.

Hans Schöpflin und Geschäftsführer Tim Göbel sehen das als logische Fortführung des bisherigen Engagements: „Nach der Förderung des Flüchtlings-Uni-Projektes Kiron engagieren wir uns nun vor allem für die Integration von Jugendlichen in die Schul- und Ausbildungssysteme.“

Auch im Programmbereich „Investigativer Journalismus“ gibt es eine weitere Partnerschaft: Die Journalisten-Vereinigung „netzwerk recherche“ richtet im Herbst dieses Jahres eine Fachkonferenz in Berlin aus, die die Schöpflin Stiftung als Hauptförderer unterstützt.