Lörrach (bk). Die Arbeit der Internationalen Kommission (IK) befindet sich im Wandel. Mit den Flüchtlingsströmen kommen neue Integrationsaufgaben auf sie zu. Unterdessen hat die Kommission im vergangenen Jahr Menschen mit Migrationshintergrund abermals vielfältige Hilfestellungen und Zugangsmöglichkeiten zur Lörracher Stadtgesellschaft geboten. Das machte der Jahresbericht von Cecilia Salinas de Huber am Donnerstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik deutlich. Alle Fraktionen würdigten die Arbeit der Kommission, deren Vorsitzender Bürgermeister Michael Wilke ist, ausdrücklich.

In den vier Kommissionssitzungen wurden ebenso wie im Komm In-Treff, eine Plattform zum Kennenlernen in lockerer Atmosphäre, zahlreiche Integrationsthemen erörtert, darunter Fragen der Sozialbetreuung in der Anschlussunterbringung. Am Internationalen Sommerfest, der großen Bühne für ausländische Bürger in Lörrach, haben 24 Organisationen, Vereine und Initiativen teilgenommen. Wie im Jahr zuvor beteiligten sich Asylsuchende aus den Gemeinschaftsunterkünften Gretherstraße und Innocel an der Feier im Herzen der Stadt.

Der Dolmetscherpool ist seit einem Jahr im Einsatz. Mit Hilfe dieser Vermittler sollen sprachliche und kulturelle Hürden in Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Behörden sowie sozialen und Gesundheits-Einrichtungen überwunden werden. Mittlerweile können 31 ehrenamtliche Sprachvermittler, die in insgesamt 20 Sprachen dolmetschen, angefragt werden.

Auch das Projekt „Noi Insieme“ („Wir gemeinsam“) für ältere ausländische Mitbürger und Deutsche wurde mit dem Tanzkurs der Tanzschule Kandern wieder sehr gut angenommen. Salinas de Huber: „Soziale Netzwerke sind gerade im Alter eine wichtige Ressource.“ Die IK befürwortet zudem die städtische Unterstützung des beim Caritasverband angesiedelten Projekts „Stadtteileltern“.

Die Zahl ausländischer Bürger stieg 2016 in Lörrach um 500 auf 7800 an.

Die IK wurde zuletzt 2012 gewählt. In diesem Jahr stehen Neuwahlen an. n Lörracher Aspekte