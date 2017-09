Lörrach Jazzmusik als Lebenselixier

Von Gabriele Hauger

Lörrach. Wer den Jazz kennt, der kennt das Jazztone, ist man sich im Lörracher Jazzclub sicher. Von internationalen Musikern weltweit trudeln zahlreiche Anfragen zu Konzerten ein – derzeit besonders viele aus Kanada. Einige Bands organisieren ihre Tourneen gar so, dass sie auf jeden Fall in Lörrach auftreten können. Mit Stolz präsentierte Jazzclub-Vorsitzender Werner Büche bei der gestrigen Vorstellung des Programms diese Fakten. Und freute sich gleichzeitig über den neuen Hauptsponsor, die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (siehe Seite Lörrach). Dies sei eine wichtige Unterstützung für die Konzertplanung. Immerhin rund 28 Konzerte werden pro Jahr veranstaltet. Darunter immer wieder große Namen des Jazz sowie „alte Bekannte“.

Die Termine müssen früh festgezurrt werden, zumal traditionsgemäß nur der Freitag als Konzerttermin in Frage kommt. „Das halten wir jetzt seit 40 Jahren so“, sagt Büche. Zudem denkt er schon jetzt an das Jahr 2021, wenn der Club das Jazzfestival Baden-Württemberg ausrichtet. „Wir sind übrigens der älteste Jazzclub des Landes und einer der ältesten in ganz Deutschland. Wir sind mittlerweile eine Marke.“

Die Musiker kämen auch wegen der besonderen Atmosphäre des Jazztones gerne nach Lörrach. „Nach den Sets an der Bar entstehen oft tolle Freundschaften. Das ist wie ein Lebenselixier.“ Besonders die jungen Jazzmusiker seien bestens ausgebildet und gingen mit viel Idealismus an die Sache heran. Denn reich werde man als Jazzer eher nicht, so Büche.

Zum Auftakt am 15. September hat Büche nach längerer Babypause so ein Jungtalent erstmals eingeladen: die Flötistin Isabelle Bodenseh. In seltener Besetzungskombination spielt sie den Sound der 60er und 70er Jahre.

Weiter geht es am 29. September mit „New York meeting“. Besonders gespannt ist Büche auf den Altstar Ralph Lalama, der schon in den Bands von Woody Herman sowie dem Thad Jones/Mel Lewis Orchestra wirkte.

Am 6. Oktober folgt ein Tessiner Trompeter, der nicht nur in der Schweiz zu den ganz Großen gehört. Franco Ambrosetti ist gerade 75 Jahre alt geworden und kommt unter anderem mit seinem Sohn Gianluca Ambrosetti (Sopransax) ins Jazztone. „Der wird überall gefeiert und spielt nun bei uns.“

Zwei Berliner Tenorsaxofonisten, Bernd Suchland und Patrick Braun, treten am 13. Oktober mit „The toughest tenors“ auf die Bühne und zeigen, wie es klingt, wenn sich zwei gleiche Instrumente duellieren.

Auf zwei weitere Altstars dürfen sich die Besucher am 20.Oktober freuen: „Dusko Goykovich and Gustl Mayer meet the Christoph Sander Trio“.

„Big Sound Orchestra feat. Matthias Tschopp“ heißt es am 3. November. Der Schweizer Saxofonist und Komponist präsentiert nach einem dreitägigen Workshop die Ergebnisse mit dem Bigsound Orchestra, der Sängerin Isa Morgenstern und ihrem Leiter David Grottschreiber.

Besonders freut sich Büche auf den nordischen Jazz mit der außergewöhnlichen schwedischen Posaunistin Karin Hammar am 10. November.

Es folgt am 17. November die „Jazz connection“. Eine illustre Formation mit bekannten Namen der aktuellen New Yorker Szene tritt am 24. November auf: „New York all Stars feat. Harold Mabern“. Die Sängerin Audrey Martells kommt erstmals nach Europa: am 8. Dezember.