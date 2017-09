Lörrach Jazzone mit New York Meeting

Lörrach. Ein „New York Meeting“ findet am Freitag, 29. September, 20.30 Uhr, im Lörracher Jazztone statt. Helmut Kagerer, einer der herausragenden europäischen Jazzgitarristen und Dozent an der Nürnberger Hochschule, hat bereits vor sechs Jahren bei einem USA-Aufenthalt, einen Musiker getroffen, den er jetzt nach Europa holt: den Saxofonisten Ralph Lalama. Er arbeitete in den Bands von Woody Herman und später mit dem Thad Jones-Mel Lewis Orchestra. Auch in der Carnegie Hall Big Band ist er tätig. Es ist sein erster Auftritt in Lörrach.

Ebenbürtige Begleiter sind der französische Bassist Clément Daldosso und der Österreicher Bernd Reiter am Schlagzeug. Dieses internationale Quartett verspricht energetischen und swingenden Jazz auf höchstem Niveau. Ihre in New York produzierte CD wird im Mittelpunkt des Abends stehen. n Karten im Vorverkauf in Schopfheim bei Grünkern-Naturkost, in Weil am Rhein bei der Buchhandlung Kastl und in Lörrach beim Kartenhaus im Burghof.