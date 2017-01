Bei einem zweitägigen Trainingslager in der Musikakademie in Staufen hat die Stadtmusik Lörrach intensiv für ihr Jahreskonzert geprobt. Der Abend am Samstag, 28. Januar, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Burghof steht ganz im Zeichen von Jubiläen.

Lörrach. Den Anstoß zur dieser Themenwahl gab die Ehrung von zwei Aktivmitgliedern, die für 40-jähriges Engagement in der Blasmusik geehrt werden. Dirigent Ulrich Winzer hat dazu ein Programm zusammengestellt mit Musikstücken, die auf diverse Jubiläen der Musik- und allgemeinen Geschichte hinweisen.

So wurde die berühmte Wassermusik von Georg Friedrich Händel vor 300 Jahren uraufgeführt, vor 100 Jahren starb Graf Ferdinand von Zeppelin, der Vater der gleichnamigen Luftschiffe, deren größtes vor 80 Jahren abgestürzt ist. Vor 125 Jahren wurde der Schriftsteller J. R. R. Tolkien geboren. Dessen Trilogie „Der Herr der Ringe” ist Basis der Sinfonie Nr. 1 des Niederländers Johan de Meij, aus der zwei Sätze zu hören sein werden. Den Deutschmeister Jubiläumsmarsch schließlich schrieb der Wiener Walzerkönig Johann Strauß Sohn zum 200. Geburtstag dieses Regiments. Im ersten Konzertteil befassen sich die beiden Jugendorchester der Stadtmusik, die Orchesterkids unter der Leitung von Ulrich Winzer, die Orchesterteenies unter der Leitung von Ellen Winzer, überwiegend mit runden Geburtstagen von Größen der Popmusik. n Der Eintritt zum Jahreskonzert im Burghof ist erstmals frei; am Ausgang wird um eine freiwillige Spende gebeten. Mehr Informationen auf der Homepage unter www.stadtmusik-loerrach.de