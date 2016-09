Lörrach hat viele Facetten: Der Reiz der Stadt zeigt sich im Offenkundigen ebenso wie in Nischen. In unserer Sommerserie stellen Bürger ihre liebsten Orte in Lörrach vor – ein persönlicher Blick auf bekannte und weniger bekannte Ecken und ein schönes Zeugnis der Vielfalt in der Lerchenstadt. In der neunten Folge schreibt Pfarrer Michael Hoffmann, der zum 1. September von Brombach zur evangelischen Kirchengemeinde Altweil gewechselt ist, über den Lörracher Wochenmarkt. Lörrach hat viele schöne Orte, die zum Ausspannen, Aussicht genießen, Nachdenken und auch zum Träumen einladen. Orte, an die man sich zurückziehen kann und Plätze, auf denen man andere Menschen treffen und mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Dass daran in Lörrach kein Mangel herrscht, übt auf viele Anziehungskraft aus und trägt zur Lebensqualität erheblich bei. Einen unbekannten Geheimtipp kann ich zu dieser Serie leider nicht beisteuern, da andere Kenner bestimmt kompetenter sind als ich. Und auch als Pfarrer wäre es doch zu einfach, nur schlichte Werbung für eine oder auch meine Kirche in Brombach zu machen, die aber natürlich auch immer wieder von vielen gesucht und gebraucht wird. Stattdessen will ich einen anderen Ort beschreiben, der zwar bekannt, aber nicht selbstverständlich, sondern besonders wertvoll ist. Auch wenn es sicher nicht besonders originell ist, will ich hier trotzdem begründen, warum mein geschätzter Ort der Lörracher Wochenmarkt ist. Die meisten Besucher werden den Markt entweder vom Burghof kommend oder durch das hohe Eingangsportal, das von Gastronomie und Kaufhaus flankiert wird, betreten. Das versteckte kleine Synagogengässchen werden die wenigsten benutzen, um den Markt zu erreichen. Und doch drückt auch diese kleine Gasse, die an die alte Synagoge erinnert, deren Zerstörung durch die Nazis mit der israelitischen Lörracher Kultusgemeinde immer am 10. November gedacht wird, durch die Nähe zum gegenwärtigem Marktgeschehen ein Bekenntnis zu einer guten Zukunft aus, in der das, was das Leben aus und wertvoll macht, geschätzt wird. Dabei ist die Vorliebe für den Wochenmarkt nicht lokal begrenzt, sondern international verbreitet. Dennoch sind Fremdsprachenkenntnisse nicht ausdrücklich nötig, aber eine gewisses Verständnis von verschiedenen regionalen Sprachmelodien sicher nicht von Nachteil. Die oft propagierte und beschworene Rede von der Naturverbundenheit und dem Respekt gegenüber lokalen Produkten wird hier nicht nur gefordert, sondern gelebt. Und auch wenn das Wetter immer wieder als Thema von Small-Talk bemüht wird, gewinnt dieses Thema bei den Marktgesprächen schnell existenzielle Bedeutung. Der Gang über den Markt, den ich mir samstags zwischen Taufen, Trauungen und der Predigtvorbereitung immer wieder gönne, ist auch ein bewusster Blick auf die jeweilige Jahreszeit mit dem dann besonders großen oder auch kleinem Angebot. Und mit vielen teile ich auch die Vorfreude in den Wintermonaten auf neues Wachstum, Fülle und Erntezeit. Dass ich dafür aber nicht selbst Hand anlegen muss, sondern andere für mich diese Arbeit tun, weist immer wieder an gegenseitige Abhängigkeit und Verbundenheit. Das Engagement und der Einsatz der Marktbeschicker, die sich mit ihrer Arbeit identifizieren und kaum klagen, sind für mich immer wieder ein Grund zu besonderer Nachdenklichkeit und spenden hin und wieder auch Stoff für die Sonntagspredigt. Aber auch die Begegnung mit vielen Bekannten und auch Unbekannten ist immer wieder ein Anlass, sich auf den Marktbesuch zu freuen. Es ist ja nicht nur die Lust am Einkaufen, sondern auch die Gedanken ans Kochen und die Freude am gemeinsamen Essen mit Familie oder Freunden, die Marktbesucher und Marktbeschicker verbindet. Wie oft habe ich hier nicht nur seltene und alte Gemüsesorten gesehen, sondern auch anregende Rezepte dafür erhalten, die nicht nur den kulinarischen Horizont erweitern, sondern auch die Vielfalt der Schöpfung immer wieder zum Ausdruck bringen. Für mich jedenfalls ist der Marktbesuch immer etwas Besonderes.