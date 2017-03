12:59 Präsidentschaftskandidat Fillon von Richtern vorgeladen

12:52 Budapest beschließt Rückzug der Olympia-Bewerbung für 2024

Budapest - Die ungarische Hauptstadt Budapest wird ihre Bewerbung für die Austragung der Olympischen Spiele 2024 zurückziehen. Den diesbezüglichen Beschluss nahm die Budapester Gemeindeversammlung mit 22:6 Stimmen an, berichtete die Nachrichtenagentur MTI. Damit ist die Grundlage gelegt, dass die Stadt Budapest und das Ungarische Olympische Komitee ihre Olympia-Bewerbung formell zurückziehen. Mitte des Vormonats hatte die neue Bürger-Bewegung Momentum der Wahlbehörde eine ausreichende Zahl an Unterschriften vorgelegt, um eine Volksabstimmung herbeizuführen.

12:51 SPD und CSU reklamieren Machtanspruch nach Bundestagswahl für sich

Passau - Mit heftigen gegenseitigen Attacken sind CSU und SPD in den Politischen Aschermittwoch in Niederbayern gestartet. Beide Parteien betonten ihren Machtanspruch nach der Bundestagswahl. CSU-Vize Manfred Weber warnte in Passau vor einer SPD-geführten Bundesregierung unter Martin Schulz. "Wer Martin Schulz wählt, der holt die Türkei in die Europäische Union - und das ist falsch", sagte Weber. Bei der SPD in Vilshofen wurde Schulz hingegen als künftiger Bundeskanzler gefeiert. Nach dem jüngsten "Wahltrend" von "Stern" und RTL kommt die SPD stabil auf 31 Prozent, die Union auf 33 Prozent.