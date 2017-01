Lörrach. Judita Kovac ist neue stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Grundstücks- und Gebäudemanagement der Stadt Lörrach. Der Gemeinderat wählte sie bereits am 15. Dezember 2016 in nichtöffentlicher Sitzung. Kovac nahm ihre Aufgaben gestern auf und schließt damit die Lücke, die Gunther Braun mit seinem Wechsel als Bürgermeister nach Steinen hinterlassen hat.

Judita Kovac beendete 2010 ihr Studium in Architektur und Stadtplanung an der Universität Zagreb. Nach einigen Jahren als Projektleiterin in Freiburg, war sie zuletzt in Basel als Architektin mit der Werksplanung des Neubaus eines Klinik- und Pflegezentrums betraut. Durch ihr Studium und ihre einschlägige Berufserfahrung ist sie für die Aufgabe bei der Stadt Lörrach bestens gerüstet, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung.