Von Matthias Stauss

Lörrach. Auf ein sportlich und finanziell erfolgreiches Jahr 2016 blickte die Leichtathletik-Abteilung des TuS Lörrach-Stetten am Freitag bei ihrer Jahreshauptversammlung in der Kaltenbach-Stiftung zurück. Abteilungsleiter Christoph Geissler wurde von den rund 30 anwesenden Trainern, Sportlern und ehrenamtlichen Helfern erneut wiedergewählt.



Erfolge

Die Abteilung konnte sich über 16 überregionale Titel freuen. Die Hälfte davon errang alleine Björn Wind in der Altersklasse Senioren M40 mit der Teilnahme an der Hallen-Europameisterschaften und deutschen Meisterschaften. Ebenfalls sehr erfolgreich war Hanspeter Scherr, der mit einem ersten Platz in der Altersklasse M45 beim Bieler 100 Kilometer Lauf einen neuen Vereinsrekord aufstellte.



Bei den Schülern U16 wurde Lukas Kerzendörfer badischer Meister im Weitsprung. Felix Gran, ebenfalls U16, wurde badischer Vizemeister im Stabhochsprung und Diskuswurf. Bei den Schülerinnen überzeugten als Mannschaft Miriam Oelgarth, Leonie Rübenacker und Paula Mutter mit einem dritten Platz bei den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften. Die Athleten wurden mit einem Kinogutschein geehrt. Einen Schülerwimpel erhielten darüber hinaus Pia Bach und Lukas Kerzendörfer.



Finanzen

Aus finanzieller Sicht konnte auch Kassenwartin Conny Rübenacker mit einem positiven Ergebnis aufwarten. Der Kassenbestand betrug zum Jahresende 20 862 Euro, was einem Plus von knapp 8000 Euro zum Vorjahr entspricht. Doch das Bild trügt etwas, denn der Abteilung ist 2015 eine wichtige Einnahmequelle abhanden gekommen. Das Sammeln von Altpapier, dessen Erlös direkt in die Abteilungsklasse floss, wurde seit der Einführung der blauen Tonne immer unrentabler. Stattdessen wurde ein Zusatzbeitrag für alle aktiven Mitglieder in Höhe von 50 Euro eingeführt. Dadurch konnten die fehlenden Einnahmen kompensiert werden.



Jugendarbeit

Der Trumpf der Leichtathleten ist indes die Jugendarbeit. „Wir sind gut aufgestellt“, freute sich Geissler. Rund 180 Kinder und Jugendliche besuchen wöchentlich die nach Jahrgängen gegliederten Trainingsgruppen. Dabei werden sie von mehreren Trainern betreut. Die gute Jugendarbeit scheint sich auszuzahlen. Der Verein braucht sich um fehlenden Nachwuchs keine Gedanken zu machen. Aufgrund der hohen Nachfrage musste in einigen Trainingsgruppen bereits eine Warteliste eingeführt werden.



Wahlen

In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden Christoph Geissler als Abteilungsleiter, Regina Geissler und Andreas Müller als Pressewart sowie Paula Mutter und Felix Mohren als Jugendsprecher.



Ausblick

Wie bereits im letzten Jahr plant die Abteilung wieder einige Veranstaltungen und Wettkämpfe. Als nächstes steht am 19. März der Grüttlauf auf dem Programm.