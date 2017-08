Lörrach Jugendliche brutal geschlagen

Lörrach. Zwei Jugendliche wurden am Samstag in Stetten von einem Unbekannten brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt. Die Jugendlichen waren nach Polizeiangaben um 22.50 Uhr zur Fuß in der Hauptstraße unterwegs. Plötzlich wurde einer der Jugendlichen von dem Mann von hinten erfasst und herumgerissen.



Grundlos verpasste dieser ihm zwei Faustschläge ins Gesicht. Als der zweite Jugendliche beruhigend eingriff, wurde er mit Faustschlägen eingedeckt.



Anschließend trat der brutale Schläger dem ersten Opfer in Kampfsportmanier ins Gesicht. Dann flüchtete der Täter. Er ist etwa 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, vermutlich blondes Haar, spricht deutsch mit russischem Akzent, nuschelnde Aussprache, muskulöse Oberarme.



Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel. 07621/176500.

0