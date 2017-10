Lörrach Jumelage lebt von und mit Vereinen

Von Peter Ade

Die vor bald 30 Jahren offiziell besiegelte Freundschaft zwischen dem Lörracher Ortsteil Haagen und der Gemeinde Village-Neuf im Elsass hat sich prächtig entwickelt. Groß gefeiert wird – wie alle zwei Jahre abwechselnd in einem der beiden Orte – wieder am Sonntag, 15. Oktober. Diesmal in der Schlossberghalle Haagen.

Lörrach-Haagen. „Das Programm steht“, freute sich Ortsvorsteher Horst Simon gestern beim Pressegespräch, an dem aus Village-Neuf Bürgermeister Bernard Tritsch, dessen Stellvertreterin Josiane Wisslé und die Gemeindeangestellte M. Louise Cerce teilnahmen.

Den Auftakt des festlichen Tages bildet um 11.30 Uhr ein vom Chor „Soulfood“ begleiteter ökumenischer Gottesdienst mit der evangelischen Pfarrerin Beate Schmittgen und der katholischen Pastoralreferentin Rita Sprich.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen von Gästen und Gastgebern in der Schlossberghalle konzertieren ab 13.15 Uhr die Feuerwehrmusik Haagen und der Musikverein Village-Neuf, die auch einen gemeinsamen Auftritt bestreiten werden. Am Rande darf in der Halle eine Bildergalerie „Haagen von 1880 bis 2016“ bestaunt werden. Alt-Ortschaftsrat Erwin Stir-nadl hat den historischen Streifzug mit neueren Fotos aktualisiert.

Die Begrüßung erfolgt durch Ortsvorsteher Simon und Bürgermeister Tritsch. Die Grundschulen Haagen und Village-Neuf warten mit künstlerischen Darbietungen auf. Obendrein erfreuen die Tanzgruppen des Turnvereins Haagen, während die Trinatband der Dualen Hochschule Lörrach mit flotter Unterhaltungsmusik das Publikum begeistern wird.

Dazu wird ein attraktives Programm auf dem Außengelände rund um die Schlossberghalle geboten. Die Jugend des SC Haagen bestreitet ein Fußballturnier. Der DRK-Ortsverein Lörrach und Ortsteile stellt im Beisein seiner Partnerorganisation Croix Rouge Village-Neuf den modernen Einsatzleitwagen vor. Die Jugendfeuerwehr lädt zu unterhaltsamen Spielen ein.

Eine Quiz-Rallye hat der Förderverein „Pro Schlossbergschule“ vorbereitet, während der Velo-Club Village-Neuf einen Fahrradparcours aufbaut. Das Gesamtprogramm, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist, wird gegen 17 Uhr ausklingen.

Die Freundschaft besteht bereits seit dem Jahr 1964. Damals hatte die Feuerwehr Haagen eine Standartenweihe, zu der die Feuerwehr aus Village-Neuf eine Patenschaft übernahm – vermittelt durch den Feuerwehrverein Basel-Stadt. Aus dem für die Feuerwehr denkwürdigen Ereignis wurde eine dauerhafte Freundschaft, in die sich nach und nach das Rote Kreuz, die Musikvereine, die Schulen und die Fußballer einklinkten.

1988 wurde das herzliche Miteinander offiziell als Jumelage besiegelt. Seither vergeht kein Jahr ohne mehrfache Treffen. Fester Bestandteil sind gemeinsame Fahrten zu Sehenswürdigkeiten in ganz Deutschland. Um die Programmgestaltung kümmert sich der frühere Haagener Ortsvorsteher Wolfgang Krämer. Der in Haagen unvergessene Max Heidenreich sorgte als „Bähnler“ in früherer Zeit für legendäre gemeinsame Bahnreisen.