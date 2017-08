Lörrach Junge Diebe flüchten vor Polizeikontrolle

Lörrach. Zwei jugendliche Diebe flüchteten am Mittwoch vor einer Polizeikontrolle. Die beiden 16-Jährigen fuhren in der Schwarzwaldstraße zu zweit auf einem Fahrrad. Als eine Streife sie aufforderte anzuhalten, flüchteten sie in eine Seitenstraße, wo sie gestellt und vorläufig festgenommen werden konnten.

Während ihrer Flucht hatten sie eine Tasche in ein Gebüsch geworfen, was die Beamten allerdings beobachteten hatten. In der Tasche befanden sich zwei Flaschen Wodka, die das Duo kurz zuvor in einem Supermarkt gestohlen hatte. Unweit der Tasche entdeckten die Beamten zudem ein Tütchen mit Cannabis, das vermutlich den Jugendlichen gehörte. Beide wurden zum Polizeirevier gebracht.

Dort beleidigte einer von ihnen eine Beamtin und wurde ein weiteres Mal wegen Beleidigung angezeigt. Gegen die Jugendlichen wird zudem wegen weiterer Delikte ermittelt.