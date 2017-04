Lörrach Junge Forscher legen los

Lörrach. Kommenden Sonntag geht es los: Dann treten Angela Maidhof, Fiona Seger und Nikodem Kernbach vom Forschungszentrum Phaenovum in Lörrach als Teil des deutschen Nationalteams bei der 24. International Conference of Young Scientists (ICYS) am Heidehof-Gymnasium in Stuttgart an. Insgesamt 230 Jugendliche aus 28 Nationen kämpfen dabei in verschiedenen Fachbereichen aus Naturwissenschaften und Technik um die begehrten Gold-, Silber-, und Bronze-Medaillen. Eine internationale Jury bewertet dafür ihre wissenschaftlichen Vorträge, in denen sie selbst durchgeführte Forschungsprojekte vorstellen.

Aus Deutschland tritt ein neunköpfiges Team aus Jungforschern an, jeweils drei von den drei großen Schülerforschungszentren im Südwesten. Die drei Forschungseinrichtungen sind auch Hauptorganisatoren der diesjährigen ICYS.

Unterschiedliche Themen wurden erforscht

Alle drei Schüler des Lörracher Hans Thoma-Gymnasiums haben ihre Arbeiten am Forschungszentrum durchgeführt. Ihre Themen hätten dabei kaum unterschiedlicher sein können. Während sich Angela Maidhof mit einer antibiotisch wirksamen Substanz aus Lauchgewächsen beschäftigt hat, ging es bei Fiona Seger um die außergewöhnlichen Flugbahnen von Flummibällen, während Nikodem Kernbach eine Software entwickelt hat, die es Englisch-Lehrern erleichtern soll, Aufsätze zu korrigieren.

Ihre ICYS-Teamkollegen haben Angela Maidhof und Fiona Seger kürzlich beim Jugend forscht-Landeswettbewerb in Fellbach kennengelernt, für den sich acht der neun deutschen Teilnehmer qualifiziert hatten. „Das war spannend und wirklich vielversprechend in Bezug auf unsere gemeinsame Woche in Stuttgart“, sagt Angela Maidhof. „Unser Zusammentreffen war ganz unkompliziert, schließlich interessieren wir uns alle für Naturwissenschaften und Technik“, ergänzt Fiona Seger.

Auch wenn bei der ICYS jeder der deutschen Teilnehmer seine Forschungsergebnisse allein vorträgt, steht das deutsche Nationalteam auch vor einer gemeinsamen Herausforderung. Beim Cultural Eve zur Halbzeit der ICYS präsentiert jedes der 28 Teams sein Land auf der Bühne. Das kann klassisch als Tanz oder Lied, aber auch lustig und selbstironisch sein.