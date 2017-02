Lörrach (vw). Nun ist es endgültig: Das Haus in der Baumgartnerstraße auf dem Campus Rosenfels, das bisher der evangelisch-lutherischen Gemeinde Lörrach und Steinen gehörte, ist verkauft. Nach drei Jahren Diskussionen und Verhandlungen wird das Haus in den Besitz der Bürgerstiftung Lörrach übergehen. Wichtig war es für die Gemeinde – und hier vor allem für die Lörracher Mitglieder – dass der CVJM Lörrach Mieter bleiben kann.

Die Bürgerstiftung Lörrach kauft nun das Haus zu denselben Bedingungen, wie zuvor mit der Stadt Lörrach ausgehandelt, die vom Kauf aus finanziellen Gründen absah (wir berichteten mehrfach). Der Kaufpreis liegt bei etwas mehr als 300 000 Euro.

Die Miete für den CVJM wird die Stadt Lörrach übernehmen und an die Bürgerstiftung zahlen, die davon einen Teil der Sanierungsmaßnahmen bezahlen will. In der Gemeindeversammlung nach dem jüngsten Gottesdienst der evangelisch-lutherischen Kirche stimmten alle anwesenden und stimmberechtigten Gemeindeglieder dem Verkauf zu.

Pfarrer Kai Thierbach hatte im Vorfeld mit Lörracher „Alt-Gemeindegliedern“ gesprochen. Unter anderem mit der Familie des im vergangenen Jahr verstorbenen Wilhelm Jung, dessen Tante das Haus der Gemeinde vererbt hatte. Er und sein Bruder hatten auf das Erbe verzichtet, so dass die lutherische Gemeinde in die Gunst des Gebäudes kam, in dem viele Jahre Gottesdienste und andere Gemeindeaktivitäten stattfanden. Auch sie waren mit dem Verkauf einverstanden im Hinblick darauf, dass der CVJM dort seine Sozialarbeit und das Café „Kamel-ion“ für die Campus-Schüler weiter betreiben kann.

Die rund 300 000 Euro aus dem Verkauf sollen nun in Steinener Kirchengemeinde für den Erhalt ihrer denkmalgeschützten Gulbranssonkirche verwendet werden. Auch wenn die Immobilie letztlich unter Wert veräußert worden sei, hält die Kirchengemeinde den Verkauf an die Bürgerstiftung nach eigener Aussage für eine gute Lösung.