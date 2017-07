Lörrach Kammerspiel mit Mordgedanken

Von Beatrice Ehrlich

Lörrach. Die Kleinfamilie als Spiegel der repressiven Gesellschaft oder als der Ort, wo die Schwelle vom Kind zum Erwachsenen einen unvermeidlichen Bruch mit sich bringt: So oder so gesehen ist das, was der kubanische Autor José Triana dem Theaterpublikum in seinem Drei- Personen-Stück „Die Nacht der Mörder” auftischt, schwerverdauliche Kost.

Drei erwachsene Kinder, etwa Anfang 20, spielen die Ermordung der Eltern durch, immer und immer wieder. Die beiden Schwestern Cuca, Beba und ihr Bruder Lalo lassen bei ihren nächtlichen Treffen auf dem Dachboden die ständigen Streitereien der Eltern, unangenehme Verwandtenbesuche und als ungerecht empfundene Zurechtweisungen in immer neuen Varianten aufleben. Schauplatz dieser Familienaufstellungen ist ein alter Dachboden. An einer Stange aufgereihte alte Kleider dienen als Kostüme, alte Möbel als Requisiten. In dieser expressiv und theatralisch vorgetragenen Rückschau der Kinder werden die Eltern zu wahren Ungeheuern, die Trennung von ihnen scheint unausweichlich, dennoch hat es bisher noch keines der drei Geschwister geschafft, zuhause auszuziehen.

Nun ist es in Kuba sicher selbst in gehobenen Kreisen weitaus üblicher als bei uns, dass mehrere Generationen eng zusammenleben, Konflikte werden selten offen ausgetragen, sondern schwelen oft jahrelang unter der Oberfläche. Gerade deshalb kann man die von den Geschwistern durchgespielte Versuchsanordnung – am Ende sind beide Eltern tot, der Bruder steht wegen Mordverdachts vor Gericht – als Akt der inneren Befreiung interpretieren. Neben der Ablehnung der Erwartungen der Eltern bricht sich in den Wortkaskaden der Kinder die Wut auf ein Elternpaar Bahn, das durch seine erbitterten Auseinandersetzungen über die Dinge des Lebens den Kindern jegliche Illusion über ein künftiges, erfülltes Leben genommen zu haben scheint.

Sich gemeinsam damit auseinanderzusetzen tut den Kindern gut. „Wie fühlst Du Dich?”, fragt Cuca am Schluss ihre Schwester, die in der vorangegangenen Szene die Rolle der Anklage in einem Gerichtsprozess eingenommen hat. „Besser”, antwortet diese erleichtert, und dann sagt Cuca: „Jetzt bin ich an der Reihe.” Laetitia Sturm (Cuca), Lena Hilberger (Beba) und Jonas Schneider (Lalo) verkörpern in der Inszenierung von Vaclav Spirit ihre Figuren schonungslos und mit ungebremster Intensität. Sie schreien sich an, verletzen und erniedrigen sich gegenseitig als seien sie eins mit den handelnden Personen und arbeiten sich so nach und nach glaubwürdig an ihren – freilich nur fiktiven – Zielpunkt heran, den Elternmord.

Als Hintergrundgeräusch erklingt immer wieder die vom rastlosen jüngsten Bruder Lalo erdachte Litanei, mit der er sich als Heranwachsender aus dem erstickenden Universum der Eltern herausträumte: „Die Diele ist die Küche, das Zimmer ist das Klo......” Indem er die Räume in der Wohnung der Familie neu benennt, scheint er sich auch von allem anderen befreien zu wollen, um den Dingen endlich seine eigene Ordnung geben zu können.

Eine Kraftanstrengung, die er aus eigener Kraft nicht schafft. Glaubwürdig ist auch die von den Akteuren in ihrem Spiel entfesselte Aggressivität und der in den Gesichtern abzulesende Hass. Der Mikrokosmos des geschlossenen Dachbodenraums wird so zur Metapher nicht nur für die Verzweiflung an ich selbst, sondern auch an den Menschen die einen umgeben. Eine tolle Leistung der fortgeschrittenen Schüler des Freien Theaters Tempus fugit.