Lörrach Karambolage auf Schulhof

Nachrichten-Ticker

17:45 Marcel Kittel gewinnt 7. Etappe der Tour de France

Nuits-Saint-Georges - Sprintstar Marcel Kittel hat bei der 104. Tour de France die siebte Etappe hauchdünn gewonnen und damit schon seinen dritten Tagessieg gefeiert. Der 29-Jährige siegte nach 213,5 Kilometern von Troyes nach Nuits-Saint-Georges im Massensprint vor Edvald Boasson Hagen und Michael Matthews. Für Kittel ist es der zwölfte Tour-Etappensieg seiner Karriere. Damit zog er mit dem deutschen Rekord-Etappensieger Erik Zabel gleich. Das Gelbe Trikot verteidigte der Brite Chris Froome erfolgreich.

17:43 Kinderehen soll es nicht mehr geben

Berlin - Ehen Minderjähriger soll es in Deutschland künftig nicht mehr geben. Der Bundesrat billigte einen Gesetzentwurf, wonach das Mindestalter für Trauungen in Zukunft bei 18 Jahren liegen soll. Alle Ehen von Personen unter 16 Jahren sollen grundsätzlich nichtig sein. Ehen sollen durch Gerichte aufgehoben werden, wenn einer der Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung zwischen 16 und 18 Jahren alt war. Nur in besonderen Härtefällen kann davon abgesehen werden. Diese Regelungen gelten auch für im Ausland geschlossene Ehen.

17:43 Neugeborenes auf Flughafen-WC getötet - Vier Jahre Haft

Köln (dpa) – Im Prozess um den Tod eines Neugeborenen auf einer Flughafentoilette in Köln ist die Mutter wegen Totschlags zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die 28-Jährige habe den Jungen nachts nach einer geheim gehaltenen Schwangerschaft alleine zur Welt gebracht und erstickt, begründete das Kölner Landgericht sein Urteil. Es handele sich um eine vorsätzliche Tat. Der Säugling sei lebensfähig gewesen. Die Verteidigung kündigte nach dem Urteil an, in Revision zu gehen.

17:43 Demonstranten versuchen Elbphilharmonie zu blockieren

Hamburg - Tausende G20-Gegner haben versucht, zur abgesperrten Elbphilharmonie in Hamburg vorzudringen, wo sich am Abend die G20-Gipfelteilnehmer zu einem Konzert treffen wollten. In der Umgebung der Landungsbrücken etwa 1,7 Kilometer Fußweg von der Elbphilharmonie entfernt kam zu Straßenschlachten. Die Polizei sprach von etwa 6000 Demonstranten. Die Polizei setzte wieder Wasserwerfer ein, um die Ausschreitungen an den Landesbrücken unter Kontrolle zu bringen. Flaschen und Steine flogen aus Demonstrantengruppen auf Beamte. Reporter sprachen von "Straßenschlacht" und "Jagdszenen".

16:58 Mertesacker wird Jugend-Akademie-Leiter beim FC Arsenal

London - Fußball-Weltmeister Per Mertesacker wird nach seiner aktiven Profikarriere Jugend-Akademie-Leiter bei seinem aktuellen Club FC Arsenal. Der Verteidiger und Mannschaftskapitän werde den Job nach der kommenden Saison von Luke Hobbs übernehmen, teilten die Londoner mit. Bevor er im Sommer 2018 seine neue Aufgabe übernimmt, will Mertesacker in der kommenden Spielzeit auf dem Platz erfolgreich sein. "In dieser Saison werde ich mich nochmal voll auf meinen Job mit dem Team fokussieren", sagte der 32-Jährige.