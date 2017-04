Lörrach Kein bisschen in die Jahre gekommen

Nachrichten-Ticker

03:59 Gröhe drängt Kliniken zu Personaluntergrenzen in der Pflege

Berlin - Gesundheitsminister Hermann Gröhe will die Krankenhäuser verpflichten, ausreichend Personal für die "Pflege am Bett" einzustellen. Eine gute Pflege und Versorgung im Krankenhaus könne nur mit einer angemessenen Personalausstattung gelingen, sagte Gröhe der dpa. Nach der neuen Regelung, die das Kabinett heute verabschieden will, werden die Bundesverbände der Krankenhäuser und Krankenkassen verpflichtet, Pflegepersonaluntergrenzen in Krankenhausbereichen festzulegen, in denen dies für die Patientensicherheit besonders notwendig ist.

03:57 Maas: In Deutschland darf es keine Kinderehen geben

Berlin - Justizminister Heiko Maas will Eheschließungen von unter 18-Jährigen verbieten. "Heiraten darf erst, wer 18 Jahre ist", sagte der SPD-Politiker der dpa. Das Bundeskabinett will sich heute mit einem Gesetzentwurf aus seinem Ressort zur Bekämpfung von Kinderehen befassen. Der Entwurf sieht vor, dass alle Ehen von Personen unter 16 Jahren grundsätzlich nichtig sein sollen. Wenn ein Gatte zum Zeitpunkt der Eheschließung zwischen 16 und 18 Jahren alt war, sollen Gerichte die Ehe aufheben. Die Regelungen gelten auch für im Ausland geschlossene Ehen.

02:49 Nordkorea testet trotz Verboten ballistische Rakete

Seoul - Kurz vor Gesprächen der USA und Chinas über Nordkorea hat Pjöngjang trotz Verboten eine ballistische Rakete getestet. Sie sei an der Ostküste abgefeuert worden und 60 Kilometer in Richtung offenes Meer geflogen, teilte das südkoreanische Militär mit. Nach Angaben des US-Pazifikkommandos handelte es sich vermutlich um eine Mittelstreckenrakete des Typs KN-15. Ballistische Raketen sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, sie können aber auch von U-Booten abgefeuert werden. Sie befördern je nach Bauart konventionelle, biologische, chemische oder atomare Sprengköpfe ins Ziel.

02:45 Schweinsteiger in "MLS Team of the Week" gewählt

Chicago - Bastian Schweinsteiger ist nach seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein Chicago Fire in die wöchentliche Top-Elf der nordamerikanischen Major League Soccer gewählt worden. Der deutsche Fußball-Weltmeister hatte beim 2:2 seines Teams gegen Montreal Impact am vergangenen Samstag das 1:0 für Chicago erzielt. Er spielte durch, 87 Prozent seiner Pässe kamen an. Schweinsteiger ist der einzige Fire-Spieler, der ins "MLS Team of the Week" berufen wurde.

02:10 Opel-Spitzentreffen mit Peugeot-Chef Tavares in Berlin

Berlin - Bund und Opel-Länder wollen am Mittag bei einem Spitzentreffen mit Peugeot-Chef Carlos Tavares in Berlin mehr über die Übernahme des deutschen Autobauers durch die Franzosen erfahren. Zu dem Gespräch zur Zukunft der deutschen Opel-Standorte hat Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries neben Tavares und seinem Generalsekretär Olivier Bourges auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Opel-Werken eingeladen. Zudem werden Gewerkschaften, Betriebsräte und das Opel-Management dabei sein. Der Verkauf von Opel an Peugeot Citroën soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.