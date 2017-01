Lörrach (bk). Am Hans-Thoma-Gymnasium sind im Keller und im Erdgeschoss Radon-Werte gemessen worden. Nach Angaben der Schulleitung blieben die Werte in allen Räumen deutlich unter dem Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³). Der höchste Wert war lag bei 216 Becquerel Bq/m³ in einem Kellerraum. Acht Werte lagen deutlich unter 100 Becquerel Bq/m³, vier sind deutlich unter 200 Becquerel Bq/m³.

Gemessen wurde über eine Zeitspanne von 272 Tagen. Es lägen demnach sehr verlässliche Werte vor, die täglich ermittelt wurden, betont die Schule auf Anfrage unserer Zeitung.