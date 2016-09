Lörrach-Haagen. Zu einem Auffahrunfall mit anschließender Kettenreaktion kam es am Donnerstagnachmittag auf der B 317 bei Haagen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Kurz nach 17 Uhr fuhr eine Fahrzeugkolonne im Feierabendverkehr in Richtung Steinen. In Höhe Haagen kam ihr ein Rettungswagen mit Blaulicht entgegen, worauf das erste Auto abbremste. Der Hintermann reagierte zu spät und fuhr auf. Unmittelbar darauf krachte ein drittes Auto in die beteiligten Fahrzeuge. Der Fahrer des vierten Autos konnte gerade noch anhalten. Jedoch krachte ihm sein Hintermann ins Heck. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Infolge des Unfalles verlängerte sich der ohnehin übliche Feierabendstau.