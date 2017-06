Lörrach Kind von Autotür verletzt

Lörrach. Bei einem Unfall am Mittwoch auf der Schillerstraße wurde ein fünfjähriges Kind in einem Fahrradanhänger verletzt. Nach Polizeiangaben öffnete eine Autofahrerin unachtsam die Fahrertür, während ein Radfahrer mit Fahrradanhänger an dem Auto vorbeifuhr. Der Anhänger mit dem angeschnallten Kind blieb an der geöffneten Autotür hängen und kippte um. Es wurde in Begleitung des Vaters ins Krankenhaus gebracht. An dem Anhänger entstand Sachschaden.