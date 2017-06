Lörrach Kino zur Kaffeezeit

Das Cineplex Kino startet in Kooperation mit dem Seniorenbeirat eine neue Filmreihe: Ab August gibt es einen monatlichen Kinofilm speziell für Senioren im Cineplex.

Von Lara Hackmann

Lörrach. „Wir sind immer auf der Suche nach Kooperationen. Speziell jetzt, wo zum ersten Mal der Seniorensommer stattfindet (wir berichteten). Das Seniorenkino ist ein Teil davon: Hier können sich Senioren treffen und neue Kontakte knüpfen“, erklärte Bürgermeister und Vorsitzender des Seniorenbeirats Michael Wilke beim gestrigen Pressegespräch.

Das Seniorenkino wird immer am ersten Montag im Monat stattfinden. Der erste Film wird am 7. August gezeigt: „Birnenkuchen mit Lavendel“. Eine französische Romantik-Komödie, in der sich eine Witwe in einen Mann mit Asperger-Syndrom verliebt.

Die Idee vom Seniorenkino entwickelte Ute Hammler, Seniorenbeauftragte der Stadt: „Meine Mutter brachte mich auf den Gedanken. Meistens geht man abends ins Kino und im Winter ist es draußen dann schon dunkel. Das ist für ältere Menschen keine gute Tageszeit. Man kommt nicht mehr so einfach nach Hause und außerdem kenne ich das auch von mir, dass ich danach noch über den Film sprechen möchte. Beim Seniorenkino ist all das möglich, da die Filme immer um 14.30 Uhr gezeigt werden.“

Die Auswahl der ersten Filme traf Hammler zusammen mit Cineplex-Leiter Victor Lazuk. „Im Union ist das Programm eher anspruchsvoll. Da kam von vielen die Rückmeldung, dass sie auch mal Filme sehen möchten, bei denen man sich nicht durchgehend konzentrieren muss. Deshalb laufen im Seniorenkino im Cineplex Filme zum Abschalten, also leichte und niveauvolle Komödien“, erzählte Lazuk.

Trotzdem wurde auf die Qualität geachtet, ergänzte Wilke: „Es sind gute Filme, über die es sich lohnt zu sprechen. Sie sind aktuell und aus dem laufenden Kinojahr.“ Außerdem seien Senioren ein Publikum mit hohem Anspruch, deshalb haben Lazuk und Hammler auch die persönliche Meinung von Marianne Sprankel eingeholt. Sie ist Mitglied im Seniorenbeirat und wird mit anderen Mitgliedern die zukünftige Filmauswahl übernehmen. „Es ist eine Überlegung wert, ob man dann auch Highlights der Filmkunst zeigt. Also ältere Filme, die nicht mal mehr im Fernsehen laufen“, erzählte Wilke.

Dabei müsse man jedoch den Fortschritt der Digitalisierung beachten: „Viele Filme von damals sind nicht digitalisiert. Das war auch für mich ein Problem, als ich „Best Exotic Marigold Hotel“ besorgen wollte. Da musste ich sogar eine E-Mail nach London schicken. Der war schwer zu bekommen“, fügte Lazuk hinzu.

Der Auftakt am 7. August wird von Oberbürgermeister Jörg Lutz eröffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro.