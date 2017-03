Lörrach Klare Kante gegen Rechts zeigen

Lörrach-Brombach (dr). Zwei Zeitzeugen der politischen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurden am Freitag im Rahmen einer Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Brombach ausgezeichnet: Horst-Dieter Wendel für 60 Mitgliedsjahre und Hanspeter Rosskopf für 40 Mitgliedsjahre.

Die Laudatio hielt der Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger. Seit vielen Jahren ist Stickelberger dem SPD-Ortsverein in Brombach freundschaftlich verbunden. Ihn freut besonders die Verbundenheit der Mitglieder mit der Partei. „Es gibt wohl kaum einen Ortsverein, bei dem prozentual so viele Mitglieder an Versammlungen teilnehmen wie in Brombach“, sagte der Landtagsabgeordnete dazu.

Der ehemalige Lehrer Horst-Dieter Wendel trat 1957 in München in die SPD ein. „Das war noch die Zeit, als Konrad Adenauer Bundeskanzler war“, führte Stickelberger aus. Von 1987 bis 1997 war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Brombach. Im Gemeinderat Lörrach saß er von 1980 bis 1994. Und dem Ortschaftsrat Brombach gehörte er von 1981 bis 1985 an. In Anbetracht dieses außerordentlichen Engagements für die Bürger ebenso wie für die Partei erhielt Wendel eine vom inzwischen abgelösten Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel unterzeichnete Urkunde.

Hanspeter Rosskopf ist jetzt seit gut 40 Jahren Mitglied der Partei. Als er der SPD beitrat, regierte unter Bundeskanzler Schmidt die Sozial-Liberale Koalition. So sei auch Hanspeter Rosskopf ein Zeitzeuge der politischen Entwicklung. Rosskopf hat sich stark in der Arbeiterwohlfahrt (AWO) engagiert. Die AWO steht traditionell der SPD sehr nahe.

Noch eine dritte Urkunde hatte Stickelberger mitgebracht. Diese erhielt der amtierende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Brombach, Maximilian Schmalz, der seit zehn Jahren der SPD angehört. „Er steht für eine neue Generation, die Verantwortung übernimmt“, hieß es in der Laudatio.

Auf der Versammlung stellte sich Jonas Hoffmann, SPD-Direktkandidat im Wahlkreis Lörrach für die Bundestagswahl im September, den Anwesenden vor. Die Mutter von Hoffmann wohne in Brombach, so dass er häufiger im Ortsteil anzutreffen sei, hieß es.

Rainer Stickelberger berichtete noch von dem kürzlich stattgefundenen SPD-Parteitag, auf dem Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten gewählt wurde. Es habe eine Stimmung und Euphorie geherrscht, wie er sie seit Jahren nicht mehr erlebt habe. „Es ist ein neuer Aufbruch der SPD“, freute sich Stickelberger. Und: „Wir müssen eine klare Kante gegen Rechts zeigen“.