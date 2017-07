Lörrach Klaus Töpfer in Lörrach

15:54 Veranstalter des Alternativgipfels ziehen positive Bilanz

Hamburg - Kurz vor dem Abschluss des Alternativgipfels zum G20-Treffen in Hamburg haben die Organisatoren eine positive Bilanz gezogen. "Wir sind froh, dass das miteinander Reden unterschiedlicher politischer Positionierungen und Identitäten hier gelingt", sagte Heike Löschmann von der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Hamburg. Rund 2000 Teilnehmer hätten die Podiumsdiskussionen und Workshops sehr gut angenommen. Ein Bündnis aus rund 75 Initiativen hatte zu einem zweitägigen Gipfel der globalen Solidarität geladen, um über Alternativen zur Politik der G20 zu diskutieren.

15:53 Mallorca macht gegen Krawall-Touristen mobil

15:52 Kinderärzte fordern Verbot der Serie "Tote Mädchen lügen nicht"

15:41 Haftstrafe für Berliner U-Bahn-Treter

Berlin - Nach dem brutalen Fußtritt gegen eine junge Frau auf einer Berliner U-Bahn-Treppe muss der Angreifer für zwei Jahre und elf Monate ins Gefängnis. Das Berliner Landgericht sah es in seinem Urteil als erwiesen an, dass der 28-Jährige im Oktober 2016 die Studentin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken die Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln heruntergetreten hatte.

15:04 Deutschland will Italien zusätzlich Migranten abnehmen

Rom - Deutschland will Italien einige Hundert Migranten pro Monat zusätzlich abnehmen. Das Kontingent solle von 500 pro Monat auf 750 aufgestockt werden, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, nach einer internationalen Migrationskonferenz in Rom. Deutschland werde Italien eine Millionen Euro zusätzlich zur Bewältigung der Flüchtlingskrise bereitstellen, sowie vier Millionen der Internationalen Organisation für Migration für deren Engagement in Marokko und Tunesien zusagen, so Roth. In Italien sind in diesem Jahr bereits mehr als 85 000 Migranten angekommen.