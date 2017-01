Lörrach (was). „Ich freue mich immer wieder, dass der Verein lebt und weiter lebt“, sagte Ehrenpräsident Heinz Jaeger bei der Mitgliederversammlung des Briefmarken-Sammlerbunds Lörrach am Samstag im „Lasser“. Sei es doch schön, dass die Philatelie in dieser „verrückten Zeit“ noch zu begeistern vermöge.

Aktuell hat der Lörracher Verein 81 Mitglieder und damit – wie Vorsitzender Karl Thamerus erläuterte – ein Mitglied weniger als Anfang 2016. Dazu erklärte er: „Bei der Mitgliederentwicklung bewegen wir uns im allgemeinen Trend.“ Neu hinzu gekommen sind im vergangenen Jahr Daniel Herrmann und Ekkehard Arnold.

Weiterhin blickte Thamerus auf verschiedene Ereignisse des Vereinsjahres zurück: So erinnerte er etwa an den gelungenen Regioausflug nach St. Amarien im Elsass oder die gemeinsame Fahrt mit den Freunden aus der Schweiz und dem Elsass zur Briefmarkenbörse in Sindelfingen. Darüber hinaus besuchte der Vorsitzende im vergangenen Jahr diverse Versammlungen der Nachbarvereine. Gerne blickte er auch auf den Großtauschtag des Vereins Anfang Juni in der Haagener Schlossberghalle zurück, bei dem „die Küche am Schluss ausverkauft war“. Und auch mit der Besucherresonanz sei man zufrieden gewesen.

Ausblick

In diesem Jahr soll der Regioausflug am 20. Mai nach Sigmaringen führen. Dort ist unter anderem eine Schlossbesichtigung vorgesehen. Außerdem stehen eine Besichtigung des Klosters Beuron auf dem Plan.

Aus der Ortsgruppe Rheinfelden berichtete Obmann Norbert Amrein. Aktuell hat die Gruppe 17 Mitglieder, die sich untereinander an elf Tauschabenden sowie an je einem Abend im badischen und Schweizer Rheinfelden mit den eidgenössischen Kollegen trafen. Zudem beteiligten sich Mitglieder der Ortsgruppe an diversen Ausstellungen. Ab kommendem Monat soll es außerdem im Bürgertreffpunkt Gambrinus eine neue Veranstaltung „Briefmarken entdecken und sammeln“ geben. Der Obmann freute sich, dass sich aus einem in Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat der Stadt Rheinfelden angebotenen Briefmarkenkurs inzwischen eine Jugendgruppe entwickelt hat.

Über die positive Entwicklung des Rundsendedienstes informierte Rundsendeleiter Walter Krause. Dieser werde im Durchschnitt von etwa 24 Prozent genutzt.

Wahlen und Ehrungen

Norbert Amrein wurde als zweiter Vorsitzender bestätigt, Walter Krause als zweiter Kassierer und Rosemarie „Rosi“ Thamerus als zweite Schriftführerin.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde in Abwesenheit Walter Münnich geehrt. Auf 50 Jahre Vereinszugehörigkeit blickt Arnold Kaiser zurück. 25 Jahre beim Briefmarken-Sammlerbund aktiv sind Peter Keller und Mark Spycher. Und für seine zehnjährige Mitgliedschaft erhielt Hans-Werner Dudda eine Auszeichnung. Außerdem wurden Jürgen Quartier mit der Bronzeverdienstmedaille des Landesverbands und Norbert Amrein mit der Silberverdienstmedaille des Bunds Deutscher Philatelisten geehrt.