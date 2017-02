04:48 Lastwagen überfährt Frau - 79-Jährige stirbt

Weidhausen - Ein Lastwagen hat eine Frau in Weidhausen bei Coburg überfahren und getötet. Wie die Polizei mitteilte, beging der 64 Jahre alte Mann Fahrerflucht, wurde aber wenig später mithilfe eines Zeugen von Beamten ermittelt. Wie es dazu kam, dass der Fahrer die 79-Jährige mit seinem Lkw erfasste und überrollte, war zunächst unklar. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

04:47 Protest in Deutschland gegen Untersuchungshaft für Yücel

Istanbul - Die gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei verhängte Untersuchungshaft hat in Deutschland bei Regierung, Parteien und Journalistenverbänden Unverständnis und Empörung ausgelöst. In Frankfurt ist ein Autokorso zur Unterstützung des Deutsch-Türken geplant, in Berlin eine Kundgebung mit dem Grünen-Chef Cem Özdemir. Yücel war gestern nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. Dem Korrespondenten werden der "Welt" zufolge "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen.