20:49 Drei Tote bei Lawinenunglück in Italien - auch ein Deutscher

Rom - Eine Lawine hat in den italienischen Alpen eine größere Gruppe von Skifahrern getroffen und mindestens drei Menschen getötet, darunter auch einen Deutschen. "Wir müssen davon ausgehen, dass unter den Opfern des Lawinenunglücks auch ein Deutscher ist", teilte ein Außenamtssprecher in Berlin mit. Neben dem deutschen gab es der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge auch ein italienisches und ein belgisches Todesopfer. Ein Schneebrett war nahe dem beliebten Wintersportort Courmayeur im Aostatal südlich des Montblancs abgegangen. Fünf Menschen wurden verletzt.

20:49 Erdogan-Sprecher: Auftrittsverbot ist "Skandal-Entscheidung"

Istanbul - Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die Absage des Auftritts von Justizminister Bekir Bozdag in Deutschland als "Skandal-Entscheidung" kritisiert. Das Auftrittsverbot in Gaggenau sei aus fadenscheinigen Gründen erfolgt, teilte Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin auf Twitter mit. Bozdag selber hatte empört auf die Absage des Auftritts in Gaggenau durch die Stadtverwaltung reagiert. Er ließ aus Protest ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas in Karlsruhe platzen. Maas wollte mit Bozdag über den in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel sprechen.