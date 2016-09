Lörrach. Durch die Notariats- und Grundbuchreform werden landesweit bis zum 1. Oktober 2018 insgesamt 673 Grundbuchämter in Baden-Württemberg in 13 Zentrale Ämter eingegliedert. Nach und nach geben die Städte und Gemeinden ihre Grundbücher ab. Lörrach gibt als eines der größten kommunalen Grundbuchämter am 1. Oktober 2016 sein Amt an das Amtsgericht Emmendingen ab. Seit dem 1. Juli werden beim Grundbuchamt die Archive aufgelöst. In den Altbeständen befinden sich Akten aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, das historische Archiv bietet Akten ab dem Jahr 1900 bis etwa 1970. Iim laufenden Archiv werden die Akten von 1970 bis heute aufbewahrt. Dies bedeutet: 60 000 Akten werden in rund 2200 Kartons mit einem Gewicht von je knapp 20 Kilogramm verpackt. Dies ergibt ein Gewicht von 40 Tonnen und aufeinander gestapelt 900 Meter Papier. Im Verpackungsteam befinden sich drei Arbeiter, eine Mitarbeiterin des Grundbuchamts, welche die Überwachung der Verpackung übernimmt, sowie nach Bedarf für den Transport der Kartons ein Mitarbeiter vom Eigenbetrieb Stadtgrün. Das eigentliche Grundbuch, in dem Grundstückseigentümer, Wege-, Fahr- und Leitungsrechte sowie Hypotheken eingetragen sind, kommen nach Emmendingen. Die zugehörigen Grundbuchakten mit Kaufverträgen und Plänen werden im landesweiten Zentralarchiv in Kornwestheim untergebracht. Es wird aber nicht nur ein-, sondern auch immer wieder mal ausgepackt. Denn die Arbeit des Grundbuchamts geht bis zum Ende am 27. September weiter. Jeweils 28 Kartons sind auf Europaletten gestellt. Sollte sich eine Akte in einem unteren Karton befinden, muss die ganze Palette abgetragen werden, um an das zu bearbeitende Grundbuch zu kommen. Dies bedeutet bei 30 Anträgen am Tag für das Verpackungsteam eine hohe Kraftanstrengung, neben dem der Verpackung der Grundbücher. In diesem Jahr lagen bislang 4000 Anträge vor, pro Tag bearbeitet das Grundbuchamt etwa 30 Anträge. Im vergangenen Jahr wurden 6094 Anträge eingereicht, in der Summe sind dies 22 192 Einzelgeschäfte, wie Eigentumswechsel, Grundschulden oder Neugründung von Wohnungseigentümergemeinschaften. Der Gemeinderat hat beschlossen, nach der Auflösung des Grundbuchamts eine Einsichtstelle einzurichten, um einen gewissen Service wie Grundbuchabschriften, Beglaubigungen und Hilfestellung bei Grundbuchangelegenheiten anzubieten.