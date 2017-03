Von Kristoff MellerLörrach. „Mitte Januar war alles in trockenen Tüchern“, sagte Muffler, der stolz auf das Programm mit vielen „außergewöhnlichen Künstlern“ ist. Die fünf „Knüller“ – die Marktplatzkonzerte (siehe Kurzinfo am Ende) – sind schon seit längerem im Vorverkauf. So soll es nach Möglichkeit auch in Zukunft sein: „Wir werden nicht mehr warten – je früher die Namen bekannt sind, desto besser“, so Muffler. Denn gerade bei den „Headlinern“ des Festivals stehe man in großer Konkurrenz zu den vielen anderen Sommerfestivals in der Region. „Viele Leute können sich aber nur zwei bis drei Konzertbesuche pro Jahr leisten“, sagte Muffler. Wer sein Programm eher später bekannt gebe, könne da schnell leer ausgehen.Die fünf Abende auf dem Marktplatz seien aber nicht so kalkuliert, „dass fünf Mal 5000 Besucher kommen“. Das sei nicht realistisch. Es sei wichtig, im Herzen der Stadt ein oder zwei Künstler zu präsentieren, die den Platz „ganz oder fast füllen, aber wir brauchen keinen ausverkauften Marktplatz“, sagte Muffler im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Festivals. Ein ausverkauftes Konzert zeichne sich in diesem Jahr bereits für den Abend mit ZZ Top aus: „Wer Karten will, sollte sich beeilen“, so Muffler.Vertieft werden in diesem Jahr die grenzüberschreitenden Kooperationen mit den französischen Nachbarn. Unter anderem gibt es ein Großprojekt mit Mitgliedern des Kinderchors Lörrach und den „Petits Chanteurs de Strasbourg“, dem Kinderchor der „Opéra national du Rhin“. Sie präsentieren im Anschluss an „Lörrach singt“ am 8. Juli im Burghof „Latin American Baroque“ mit insgesamt 150 Mitwirkenden auf der Bühne.Neben langjährigen Wegbegleitern wie die Premiumsponsoren Sparkasse Lörrach-Rheinfelden oder Badenova, die gestern die gute Zusammenarbeit unterstrichen und ein weiteres Engagement zusicherten, gibt es auch neue Partner: Die Firma Hieber wird sich ab diesem Jahr um das Künstler-Catering kümmern, und auch mit dem „Hotel Stadt Lörrach“ wurde eine Kooperation vereinbart.Laut Hotel-Geschäftsführer Thomas Fischer handelt es sich um eine „langfristige Partnerschaft“, die nicht nur das Festival sondern den „Burghof im Allgemeinen“ betrifft. Das Hotel an der Belchenstraße, das im Juni seine Türen öffnet (wir berichteten gestern), sei nicht die einzige Übernachtungsmöglichkeit für die Künstler, es gebe aber bereits „viele Anfragen und einige Buchungen“.Siehe auch Artikel im Kulturressort19. Juli, 20 Uhr: Chaka Khan,20. Juli, 20 Uhr: Tom Odell,21. Juli, 20 Uhr: ZZ Top22. Juli, 20 Uhr: Grace Jones23. Juli, 20 Uhr: BeginnerKomplettes Programm und Vorverkauf ab sofort unter www.stimmen.com Tickets gibt es außerdem auch in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.