Die Volkshochschule Brombach/Haagen/Hauingen startet am Montag, 19. September, mit vielen Angeboten in das neue Semester. Interessierte können sich für die Bewegungs- und Sprachkurse oder für die vielseitigen Kochkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anmelden. Lörrach. Die VHS-Programme, in denen die Kurse und Termine ausführlich beschrieben sind, liegen bei der VHS Lörrach, den Ortsverwaltungen sowie verschiedenen Banken und Geschäften aus. Anmeldungen werden schriftlich an die Ortsverwaltung Haagen, Manzentalstraße 6, 79541 Lörrach, oder per E-Mail an r.waitl@loerrach.de erbeten. Weitere Infos erhalten Interessenten unter Tel. 07621/415 381. Hier einige Auszüge aus dem vielfältigen Programmangebot: „Die junge VHS“ Brombach/Haagen/Hauingen bietet ein spezielles Programm für Kinder und Jugendliche. In Brombach wird ab 26. September und 14. November für Schüler jeweils ein Töpferkurs mit fünf Nachmittagsterminen angeboten. In Haagen können Schulkinder ab sieben Jahren bei zwei Kursalternativen ab dem 7. Oktober oder 18. November jeweils an fünf Nachmittagsterminen töpfern. In den Herbstferien finden am Donnerstag, 3. und Freitag, 4. November, jeweils zwei „Kinderkochkurse“ statt. Jugendliche von 15 bis 18 Jahren haben am Samstag, 5. November, die Gelegenheit ihr kulinarisches Können zu präsentieren. Für Erwachsene finden wieder die beliebten Töpferkurse statt. In Brombach, am 19. und 22. September sind die Kurse bereits ausgebucht. In Haagen gibt es noch freie Plätze im Kurs „Keramisches Gestalten I“ ab 5. Oktober. In Brombach beginnt der Kochkurs „Spezialitäten kochen für jedermann“ am 27. September. Eine große Anzahl unterschiedlichster Angebote zum Thema Kochen kann in Haagen belegt werden. In den Single-Kochkursen am 23. September, 24. Oktober und 27. Januar besteht die Gelegenheit, außer einem geschmackvollen Essen auch neue Bekanntschaften zu schließen. Zum Thema „Japanische Küche –Sushi I“ können Interessierte am 8. Oktober und „Sushi II“ am 18 November mehr erfahren. Am 26. Oktober haben die Teilnehmer die Möglichkeit, am Weinseminar „Cabernet Sauvignon“ und am 27. Oktober am Kurs „Antipasti und mehr“ teilzunehmen. Der Einstieg in die „Vegane Küche“ kann jeweils am 8. November und am 13. Dezember getestet werden. Am 2. und 3. Dezember findet jeweils ein Kurs „Einführung in die Herstellung von Pralinen“ statt. Im Gesundheitsbereich werden in Haagen wieder die drei beliebten Hatha Yoga-Kurse angeboten, der Kursbeginn ist jeweils ab 29. September. Zusätzlich starten „Bodytoning und Fitness“, „Pilates für Fortgeschrittene I und II“ jeweils ab 20. September und der „Gymnastikkurs für Frauen“ ab 22. September. Abgerundet wird das Angebot mit dem Kurs „Zumba & Fitness“ ab 19. September und in Brombach mit „Fitnessgymnastik am Morgen“ und „Gymnastik für Frauen ab 50 +“ ab 21. September. In den Kursen „Schneeschuh-Tagestour im Südschwarzwald“ am 15. Januar und am 5. Februar in der Schweiz“ haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in der Natur zu bewegen. Im Sprachbereich werden in Brombach die Kurse „Französisch – Mittelstufe“ ab 20. September, „Französisch für Fortgeschrittene“ ab 22. September und „Englisch-Mittelstufe“ ab 27. September angeboten. Zwei Kabarett-Ensembles laden zu einem Gipfeltreffen in die Alte Halle Haagen ein, Termin: 28. Oktober, 20 Uhr. Die „Duale Satire Deutschlands“ aus Dresden und das Kabarett „RestRisiko“ versprechen tiefsinnige Unterhaltung.