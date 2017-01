Von Katharina Ohm

Es ist wohl die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder: Die Sternsinger sind seit gestern wieder in Lörrach unterwegs. Sie sammeln Spenden für Hilfsprojekte.

Lörrach. Gemischte Gefühle überkommen Lukas Kaiser, wenn er mit einer Sternsingergruppe vor einer geschlossenen Haustür steht und die Klingel gedrückt hat. „Was, wenn sie nicht aufmachen?“ Die meisten Menschen würden sich aber über den Besuch der Sternsinger freuen, berichtet er uns.

Im Kolpingkeller in St. Fridolin bot sich gestern ein ungewöhnlicher Anblick: Lauter kleine Könige laufen umher. Überall werden Kohle und Kreide, Weihrauchfässer, und Kassen verteilt. „Wer will heute schwarz sein“, ruft einer der Betreuer durch den Raum. Es herrscht organisiertes Durcheinander, während die Kinder geschminkt und angezogen werden. An die Gruppenleiter werden letzte Infos verteilt. „60 Kinder machen in diesem Jahr in Fridolin mit. Manche für einen Tag, manche länger“, berichtete Dieter Funk. Zusammen mit Nicole Strecke ist er für die Organisation der Sternsinger in St. Fridolin verantwortlich.

Während einige sich noch anziehen, erzählt Elisabeth Brogle, warum sie bei den Sternsingern dabei ist: „Ich mache mit, weil man anderen Menschen hilft und es auch Spaß macht.“ Das bestätigen ihre Gruppenkollegen. Das einzige, was sie doof findet, sind Menschen, die mit der Begründung, sie seien nicht katholisch, nichts spenden. „Das Geld geht doch an alle Kinder auf der ganzen Welt, da kann man doch was geben.“

Die Spenden werden in St. Fridolin durch drei geteilt. Ein Drittel geht an das Kindermissionswerk und damit in das diesjährige Schwerpunktland. Der zweite Teil kommt dem Benediktinermönch Dominik Weis in Tansania zugute, der sich dort seit über 40 Jahren für die Schulbildung einsetzt. Den Rest erhält Schwester Karoline in Bolivien. Sie betreibt dort mit zwei deutschen Ärztinnen das Hilfswerk „Fundaciòn Christo Vive Boliva“ für medizinische Versorgung und Schulbildung.

In St. Peter sind es laut Cecilie Bellot aufgrund der Verstärkung durch die Firmlinge 20 Kinder. Sie ist hier für die Sternsinger verantwortlich. In Lörrach müssen Firmlinge ein soziales Projekt ableisten, um zur Firmung zugelassen zu werden. Dazu zählt auch das Sternsingen.

Die Aktion nimmt mehr Zeit in Anspruch als die paar Tage, an denen die Sternsinger unterwegs sind. Bellot berichtet, dass sie sich mit ihnen dreimal getroffen hat, um die Lieder zu proben. Die Kinder setzten sich auch inhaltlich mit dem Schwerpunktthema Kenia (siehe nebenstehenden Artikel) auseinander.