Lörrach Kontraste des Lebens

Die Fotografie-AG des Hans-Thoma-Gymnasiums lädt am morgigen Sonntag um 19 Uhr zur Vernissage ihrer Ausstellung „#Kontraste“ ein. Elf Schüler zeigen im Paul-Ibenthaler-Haus Fotografien in unterschiedlichen Formaten.

Von Katharina Ohm

Lörrach. Das Zeichen „#“ – Hashtag – wird vor allem im Internet genutzt: Vor Schlagworte gesetzt vereinfacht es die Suche ähnlicher Inhalte. Diesen Aspekt nutzte die Fotografie-AG in einem künstlerischen Kontext, indem sie sechs konträre Eigenschaftspaare mit jeweils zwölf „Hashtags“ in Fotoserien gegenüber stellte.

Seit September hatten sich die Jugendlichen unter der Leitung von Kunstlehrerin Jana Fridrichova mit Fotografie beschäftigt. Die Schüler lernten sowohl technische Facetten wie etwa das analoge Entwickeln, Verschlusszeit oder ISO-Zahlen, als auch die ästhetischen Seiten des Handwerks kennen. Ziel der AG war es – wie bereits in den vergangenen zwei Jahren – eine Ausstellung zu erstellen. Dafür trafen sich die Schüler einmal wöchentlich, um ein Thema zu erarbeiten. „Man wächst an der gegenseitigen Anerkennung“, beschreibt Fridrichova die Arbeitsweise.

Großformatig, kleinformatig, puzzelartig zusammengesetzt: In der Ausstellung stehen viele Techniken nebeneinander. Die Werke spiegeln Themen, mit denen sich junge Leute auseinandersetzen, wider. Auf den ersten Blick fällt die Fülle der Porträts auf. Fridrichova erklärt sich das so: „Junge Menschen haben das Bedürfnis, sich mit sich und anderen auseinanderzusetzen.“ Dabei finden die Schüler ihre Models vor allem in ihrem Freundeskreis.

Das Eigenschaftspaar „#konstant“ und „#facettenreich“ hat Jan Kastingschäfer mit seiner AG-Partnerin bearbeitet. Sie fotografierten die selben Menschen –­ mit völlig verschiedenen Ansätzen. Seine Bilder sind groß und ganz in schwarz-weiß gehalten: „Ich wollte, dass sie möglichst monoton sind“, erklärt er. Dem gegenüber stehen kleine bunte Bilder, scheinbar mit Polaroidtechnik fotografiert. Über seine Motivation zur Teilnahme berichtet er: „Ich habe mich schon immer für Fotografie interessiert – und will sehen, wie man damit Kunst und nicht nur Schnappschüsse machen kann.“

Ganz anders das Projekt von Viktoria Kotterer, die mit dem Begriffspaar „#voll“ und „#leer“ spielte. Letzterer ist schlicht ein leerer Rahmen, weil Viktoria als einzige alleine arbeitete. Sie fotografierte Städte wie Freiburg oder Basel und bearbeitete die Bilder, indem sie aus allem Gebauten die Farbe entnahm. Am Ende entstanden plastische, puzzelartige Werke, die den Eingriff des Menschen in die Natur durch die Farblosigkeit in quasi umgekehrter Weise hervorheben. Sie erklärt: „Ich möchte zeigen wie voll die Städte gebaut sind.“

Gefördert wurde die AG durch das berufsbildende „Koobo-Projekt“ des Baden-Württembergischen Kultusministeriums: Damit wurden Materialien wie etwa Fotopapier bereit gestellt. Dank gilt auch dem Fotostudio Stober, das laut Fridrichova einen beachtlichen Teil der Kosten übernahm. Dass die Ausstellung stattfinden kann, ist auch der Paul-Ibenthaler-Stiftung zu verdanken, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Federführend sind hier Andreas Obrecht und Martin Leccese. „Einerseits wollen wir die künstlerische Betätigung junger Menschen unterstützen. Andererseits wollen wir damit den Publikumskreis erweitern, um mehr Menschen für Paul Ibenthal zu interessieren“, erläutert Obrecht die Kooperation. bis 30. Juli, immer sonntags, 15 - 17 Uhr. Zur Eröffnung wird Elvira Marmonova singen.