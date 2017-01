Lörrach. Erstmals findet im „technik.cafe“ am Freitag, 27. Januar, ein Konzert mit Lesung statt.

In ihren „Gebrauchten Gedichten“ schreibt Lantina am liebsten über die Liebe und ihre süßen wie salzigen Seiten, und in ihren „Gesungenen Songs“ setzt sie diese in klingender Version einfühlsam um.

Gäste werden eingeladen auf eine kleine Reise durch zahlreiche Facetten der Liebe und deren Irrungen und Wirrungen.

Das Konzert findet im kleinen Rahmen im technik.café in der Schwarzwaldstraße 3 in Lörrach statt. Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Eintritt frei, der Hut geht um.