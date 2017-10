Lörrach Kostenfreie Kammerkonzerte

Lörrach. „Classic mobil“, ein neues Konzertformat des SWR-Symphonieorchesters, feiert im November Premiere im Landkreis Lörrach. In den Tagen vom 21. bis 23. November tourt ein Bläserquinett mit Orchestermitgliedern durch die Region und spielt nach vorheriger Absprache direkt in sozialen Einrichtungen, Seniorenheimen und Schulen.

Bis Freitag, 27. Oktober, können sich interessierte Einrichtungen laut einer Mitteilung anmelden und so in den Genuss eines kostenlosen, etwa 45 Minuten dauernden, Konzerts in ihren eigenen Räumlichkeiten kommen. Im Gepäck hat das Ensemble Kammermusik sowie Auszüge aus dem sinfonischen Repertoire, speziell für diese kleinere Besetzung eingerichtet. Jede Aufführung wird von den Musikern moderiert und passgenau auf den jeweiligen Zuhörerkreis zugeschnitten.

„Classic mobil“ richtet sich nicht nur an Klassikkenner, sondern will bei Menschen jeden Alters und jeder Herkunft Neugier erwecken auf ein erstes Schnuppern und Ausprobieren. Auch jenseits der Konzertmetropolen und ohne lange Anfahrtswege gibt das Format die Möglichkeit, mit klassischer Musik in Berührung zu kommen.

Nach dem Start im Kreis Lörrach macht „Classic mobil“ in der Spielzeit 2017/18 auch im Ostalbkreis und der Südwestpfalz Station. Nach und nach soll so das gesamte Sendegebiet des SWR von dem Angebot profitieren. n Anmeldung bei Wolfram Lamparter per E-Mail an Wolfram.Lamparter@swr.de