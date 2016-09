Wolfgang Krämer ist neuer Vorsitzender der Kolpingfamilie Lörrach. Der frühere Stadtrat und Haagener Ortsvorsteher wurde am Dienstag einstimmig zum Nachfolger des am 13. März überraschend verstorbenen Adolf Philipp gewählt.

Lörrach. Die Kolpingfamilie hat jetzt auch wieder einen 2. Vorsitzenden. Helmut Langer übernahm das lange Zeit unbesetzte Amt und wurde am Dienstag in der stark besuchten außerordentlichen Mitgliederversammlung im Kolpingheim ebenfalls einstimmig gewählt.

Die weiteren Vorstandsposten standen nicht zur Debatte. Adolf Philipp gewürdigt Beisitzer Ralph Breisinger, der die Zusammenkunft leitete, erinnerte an das Leben und Wirken von Adolf Philipp, der 1959 dem damaligen Gesellenverein beigetreten war und bis zu seinem plötzlichen Tod 25 Jahre lang den Vorsitz führte.

In dieser Position habe Philipp die Kolpingfamilie geprägt und mit kreativen Programmen bereichert. Die Neujahrsempfänge mit prominenten Referenten seien Philipps Idee gewesen, ebenso der regelmäßige Preisskat, mit dessen Einnahmen soziale Projekte in der Stadt unterstützt werden. Leitungsteam komplett Präses Pfarrer Thorsten Becker gratulierte dem Leitungsteam und freute sich, dass die Kolpingfamilie wieder in „ruhigem Fahrwasser“ sei. Das sei nicht zuletzt gut im Blick auf die Feiern zum 150-jährigen Bestehen der Pfarrei St. Bonifatus mit dem geplanten Fest-Wochenende am Dritten Advent Baumaßnahmen im Plan Zufrieden stellte Becker fest, dass die Baumaßnahmen am neuen Pfarrzentrum „voll im Zeitplan sind“. Das neue Kolpingheim an der Haagener Straße bilde sozusagen den rechten Flügel der Gesamtanlage. Bei größeren Veranstaltungen, etwa dem Neujahrsempfang, stünden dem Verein auch andere Räume des Pfarrzentrums zur Verfügung.

„Da sind wir ganz flexibel“, versprach der Geistliche und wünschte sich weiterhin ein gutes Miteinander in der Gemeinschaft. Herzlich bat er die Kolpingfamilie um gutes Einvernehmen mit den im Obergeschoss des Hauses an der Haagener Straße untergebrachten Flüchtlingen. Dankbar für die Zeit Er habe das Amt des Vorsitzenden aus Dankbarkeit für seine 60-jährige Zugehörigkeit zur Kolpingfamilie angenommen, erinnerte Krämer an eine „wunderschöne Zeit“, in der viele Freundschaften entstanden seien. Ähnlich äußerte sich der neue Stellvertreter Langer. Das „Trämli“ lebt auf Abgerundet wurde die Versammlung mit einem Vortrag von Stadtführer und Kolpingbruder Albert Sänger, der die Tradition des vor 52 Jahren stillgelegten Lörracher „Trämli“ aufleben ließ und dabei auch amusante Anekdoten zum Besten gab.