Lörrach. Sie befinden sich zwar im 47. Bandjahr, doch die britische Formation „Wishbone Ash“, kurz auch „The Ash“ genannt, ist noch so kraftvoll, melodisch und dynamisch wie eh und je.

Nach ihrem Gastspiel vor knapp drei Jahren waren sie im Rahmen ihrer aktuellen „Tough and Tender“-Tour jetzt erneut zu Gast im Burghof. Und die Jungs um Frontmann Andy Powell, der als Einziger noch von der Ur-Formation aus den Anfängen der 1970er Jahre übrig geblieben ist, bewiesen im gut besuchten Foyer erneut: Sie haben es noch drauf.

Sie setzen auf handgemachten Hardrock

Von Beginn an setzten „Wishbone Ash“ auf handgemachten Hardrock, der in seinen unzähligen Balladen und Hymnen oftmals auch durch mehrstimmigen Gesang besticht. Auch das jüngste und vorerst letzte Album „Blue Horizon“, von dem auch an diesem Lörracher Abend einige Stücke serviert werden, knüpft an frühere Zeiten an, Zeiten, in denen „The Ash“ maßgeblich Bands wie „Thin Lizzy“, „Iron Maiden“, „Lynyrd Skynyrd“ und weitere Künstler beeinflussten.

Auch wenn Andy Powell als der letzte „Ash“-Mohikaner verblieben ist, so hat er es doch immer wieder verstanden, alle Bandmitgliederwechsel zu kompensieren und im Sinne der Ur-Formation Musik zu machen.

Die inzwischen schon einige Jahre zusammen spielende Besetzung mit Muddy Manninen, Bob Crabtree, David Cross und Andy Powell bieten auch heute noch den Sound, den die Band einst aus- und bekannt gemacht hatte. Einen Sound, wie es ihn heute nur noch äußerst selten zu hören gibt.

Ein besonderes Markenzeichen der Band hatte sich bereits bei ihrer Gründung ergeben, damals noch eher per Zufall. Doch auch knapp 50 Jahre danach ist dieser damals legendäre „dual- oder twin-guitar-sound“ von „Wishbone Ash“ noch immer so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Weil sich die Gruppe damals nicht für einen Gitarristen entscheiden konnte, spielte man eben mit zweien. Und das ist bis heute so geblieben. Zwar liefern sich der Finne Manninen und Gründungsmitglied Powell nicht mehr die wilden Soli wie in vergangenen Zeiten. Doch der Sound von beiden Gitarristen ist nach wie vor klar in den Melodien, weitestgehend schnörkellos und kraftvoll.

Ob „Warrior“ und „Blowin free“, ob „Phoenix“ (als Zugabe), „Throw down the sword“, „Take it back“ und „The King will come“ oder ob „Deep Blues“, „Rock’n Roll Widow“ oder „Blue Horizon“: Die einst stilprägende Rockband präsentiert sich immer noch in einer Spiellaune, die auch deutlich jüngeren Formationen gut zu Gesicht stehen würde.

Das Best-of-Programm strotzt nur so vor Kraft, Frische, Energie und Spielfreude. Perfektionist Powell & Co. stehen für experimentierfreudigen Rock, der mal durch sanfte Folk-Melodien, mal durch fast jazzige Improvisationen und geradlinigem Rock’n’Roll interessant bleibt.

Am Ende setzt der reichlich tourerprobte (zwischen 150 und 200 Konzerte pro Jahr) Powell noch auf Interaktion mit dem Publikum.