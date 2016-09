Sonnenuhren, Lochkameras, Taschen und Kaleidoskope: Vielfältig sind die gebastelten Objekte, die die jungen Teilnehmer am Sommerferienprogramm des Sozialen Arbeitskreises (SAK) ihren Eltern am Ende der Woche präsentieren konnten. Von Silvia Waßmer Lörrach. Je fünf Tage pro Woche bietet der SAK in den Sommerferien 30 bis 35 Kindern ein abwechslungsreiches Programm zu einem bestimmten Thema. So beschäftigten sich die Jungen und Mädchen in den vergangenen fünf Wochen beispielsweise mit Menschen und Maschinen, Upcycling oder zuletzt mit Kontrasten. Das Ziel jeder Einheit sei dabei immer, den Jungen und Mädchen das jeweilige Thema nahe zu bringen. „Wir wollen, dass die Kinder auch etwas mitnehmen und über ihren Tellerrand schauen“, sagte Janine Gerspach vom SAK. Beim Thema Kontraste unternahm die Gruppe deshalb zwei Ausflüge, einmal in die Stadt und einmal in den Wald und spürte dort – teilweise mit einer Kamera – den vorhandenen Hell- und Dunkel-, Groß- und Klein- oder Jung und Alt-Motiven nach. Bei den Fotos ergaben sich daraus interessante, kunstvolle Bilder, die die jungen Teilnehmer ihren Eltern bei einer kleinen Vernissage am Freitag stolz erklärten. Außerdem präsentierten sie verfremdete Aufnahmen von sich selbst und bestimmten Gegenständen, die auf dem Gelände des Alten Wasserwerks entstanden: So scheinen dabei unter anderem zwei Mädchen auf einer Glasflasche zu balancieren. Weitere Projekte zum Thema waren unter anderem das Basteln einer Lochkamera, einer Sonnenuhr oder die Herstellung von Salzstangen mit Schokoladenüberzug. „Am Anfang der Woche haben wir mit den Kindern ein Plakat mit Kontrasten gemacht und jetzt am Ende nochmal“, erzählte Gerspach. Dabei ist laut Irina Maisch aufgefallen, dass die jungen Teilnehmer ihre Angaben vom Wochenanfang „noch einmal überarbeitet haben und die Erlebnisse der vergangenen Woche in das Poster miteinfließen ließen.“ Da werde der Lerneffekt deutlich, freute sie sich. In der Regel nahmen in den vergangenen Ferienwochen immer wieder neue Kinder am Sommerferienprogramm des SAK teil, erzählt Gerspach. Einige kamen aber auch bereits mehrmals. Außerdem gebe es viele Kinder, die jedes Jahr dabei seien. „Das sind diejenigen, die sich schon auskennen und bei den Jüngeren helfen können“, sagte die Betreuerin. Zum Abschluss der Ferien wird es diese Woche noch einmal um das Thema „Fremde Welten“ gehen. Das genaue Programm ist aber noch geheim.