Von Katharina Ohm (Text und Fotos)Ich wünsche mir, dass es mit dem neuen Klinikstandort passt. Und ich hoffe, dass unsere Ortsverwaltung bald wieder vollzählig ist, was momentan krankheitsbedingt leider nicht der Fall ist.Ich wünsche mir Sicherheit und Frieden und dass es gelingt, für alle Menschen gute Lebensbedingungen zu schaffen, sodass sie ihr Potenzial voll entfalten können.Ich wünsche mir vor allem gute Lösungen für die aktuellen Gewerbeflächenanfragen.Ich wünsche mir, dass wir friedlich miteinander leben und eine gute Zusammenarbeit.Ich wünsche mir, dass sich ein paar große Themen lösen lassen – beispielsweise die Frage nach dem Krankenhausstandort und die Wohnungssituation. Ich hoffe, dass die Lösungen schnell, zügig und gut umgesetzt werden.Ich wünsche mir Frieden und ein allgemeines Verständnis der Religionen. Ich bin für mehr geistliches Licht in diesen dunklen Zeiten.Ich wünsche mir, dass die Entscheidung für das Zentralklinikum fällt.Ich wünsche mir, dass die Menschen lernen, sich politisch gut zu informieren, um sich eine gute politische Meinung bilden zu können. Das scheint mir in diesen Zeiten wichtig.Für Lörrach wünsche ich mir als Pfarrer von Weil am Rhein, dass wir weiterhin gut zusammen arbeiten, auch in der Flüchtlingsarbeit.Ich wünsche mir, dass die Vielzahl anstehender Richtungsentscheidungen in einem guten Sinne getroffen werden – etwa zum Klinikstandort – weil diese nachhaltig wirken. 2017 wird ein Jahr der Weichenstellungen, ein Schlüsseljahr.Ich wünsche mir, dass Lörrach weiterhin so gut zusammen hält, was die alten und die jungen Mitmenschen angeht. Wir müssen alle an einem Strick ziehen.Ich wünsche mir ein erfolgreiches Jahr. Wir sind gut aufgestellt und blicken weiter nach vorne. Ich hoffe, dass der Umgang untereinander eine gewisse Entspanntheit hat, wie Herr Lutz auch schon gesagt hat, und dass wir mehr Gelassenheit entwickeln.Für Lörrach wünsche ich mir Erfolg bei den Bemühungen zur Konsolidierung des Haushaltes. Ich hoffe, dass die Infrastrukturvorhaben im Besonderen erfolgreich angegangen werden.Ich wünsche mir, dass es friedlich bleibt, so wie wir es momentan kennen. Die objektive Sicherheit ist vorhanden, wir möchten aber das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung noch verstärken.Ich wünsche mir für mich persönlich ein Schulhaus, in dem alle Schüler bequem Platz haben und wir gut unterrichten können.Für Lörrach wünsche ich mir eine gute Hand, die die zahlreichen Projekte gut umsetzt.Ich wünsche mir, dass Lörrach weiterhin eine offene und tolerante Stadt bleibt, dafür müssen wir kämpfen. Fasnacht ist nicht altbacken-traditionell, sondern bietet für alle etwas.Ich wünsche mir eine großartige Baukultur für Lörrach. Alle sollten für eine gute Stadtentwicklung mitschaffen. Ich glaube, wir sind auf einem gutem Weg.Ich wünsche mir viele Baukräne für viele neue Wohnungen.Ich wünsche mir weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Lörrach und Inzlingen. Ich wünsche mir auch weiterhin viel Toleranz den Menschen gegenüber, von beiden Seiten.