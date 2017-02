Die Stadt verzeichnet durch die Erhöhung der Kremationsgebühr künftig Mehreinnahmen in Höhe von rund 55 000 Euro netto pro Jahr.

Lörrach (bk). Im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung hat der Gemeinderat unter anderem die Erhöhung der Kremationsgebühren beschlossen. Ein weiterer Grund für die Erhöhung ist laut Sitzungsvorlage insbesondere die Preisentwicklung bei den nächstliegenden Krematorien. Das Gremium folgte dem Vorschlag der Stadt, eine Anhebung der Einäscherungsgebühr um 21,85 Euro netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer seit dem 1. Februar vorzunehmen. Die letzte Anpassung dieser Gebühr fand vor drei Jahren statt. Sie erhöht sich von netto rund 368 (439 brutto) Euro auf rund 390 (465 brutto) Euro. Eine größere Erhöhung werde derzeit nicht empfohlen, um die gute Stellung am Markt nicht negativ zu beeinflussen.

TEB-Mitgliedsbeitrag Die Stadt wird in den Jahren 2017 bis 2019 jährlich 14 892 Euro (inklusive Mitgliedsbeitrag) an den Trinationale Eurodistrict Basel (TEB) bezahlen. Das beschloss der Rat einstimmig.

Der TEB ist eine Plattform der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der trinationale Region um Basel. Zu den thematischen Schwerpunkten zählen Raumplanung, Bürgerbegegnungsprojekte und Verkehr.

Derzeit ist eine internetbasierte Mobilitätsplattform in Planung, mit der Bürger grenzüberschreitend und gebündelt Informationen für alle Verkehrsträger abrufen können (wir berichteten ausführlich). Wohnbau Lörrach Der Einlage der Stadt Schopfheim in Höhe von einer Million Euro in die Kapitalrücklage der Wohnbau Lörrach stimmte das Gremium ebenfalls erwartungsgemäß zu. Straßennamen Im Baugebiet „Belist“ werden folgende Straßenbezeichnungen vergeben: Am Anger, Willi-Eichin-Straße, Belist-straße, und Zum Burgblick.

Die Stichstraße auf Höhe der Freien Evangelischen Schule Lörrach an der Wiesentalstraße erhält die Bezeichnung „Comeniusstraße“.