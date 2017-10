Lörrach Kürbismarkt ein Selbstläufer

Lörrach (mek). „Sehr positiv“ fiel die Gesamtbilanz zum Herbstfest von Hans-Werner Breuer, Vorsitzender von Pro Lörrach, aus. Die Geschäfte seien an beiden Tagen voll gewesen. Ein Selbstläufer sei inzwischen der Kürbismarkt und auch die Autohändler seien sehr zufrieden: „Es hat sogar einen Verkauf gegeben, das ist völlig atypisch für so eine Autoschau.“

Das neue Konzept mit Foodtrucks in der Grabenstraße bewertete er insgesamt positiv, auch wenn vier der acht Trucks kurzfristig abgesagt hatten, was für einige Lücken sorgte. Gemeinsam mit Organisator Patric Götz („Food & Drink Festival“) wolle man für das Frühlingsfest „die Fehler verbessern“ und Anregungen wie eine Bühne oder mehr Hinweisschilder aufnehmen.

„Wenn in der Straße etwas läuft, kommen die Leute auch. Für den ersten Anlauf lief es gut, das Ganze muss erst einmal wachsen“, bilanzierte Sportmüller-Inhaber Peter Vogl. Er hatte Radio Regenbogen für den Samstag as Standbetreiber gewinnen können, was mehr Laufkundschaft angezogen habe. „Die kleinen Geschäfte haben nicht die Manpower, um die Straße zu bespielen, das funktioniert nur mit externen Anbietern“, erklärte Vogl.

Oberbürgermeister Jörg Lutz möchte gemeinsam mit den Anliegern „einige Ansätze“ durchsprechen, um die Straße zu aktivieren, die ab heute zur Fußgängerzone umgebaut wird: „Wenn keine Autos mehr drin sind, muss etwas gehen.“ Dafür seien jedoch „Geduld und einer langer Atem“ nötig.