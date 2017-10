Lörrach Kürbisse, Kauflust und Konzerte

Von Kristoff Meller

Zum Herbstfest mit Kürbismarkt Schnitzwettbewerb und verkaufsoffenem Sonntag lädt Pro Lörrach am kommenden Wochenende, 7. und 8. Oktober, ein. Die ganze Innenstadt ist eingebunden, auf dem Chesterplatz gibt es Live-Musik und in der Grabenstraße werden erstmals acht Food Trucks die Besucher verköstigen.

Lörrach. „Wir wollen versuchen, die Straße zu beleben und mit Hilfe der Food Trucks das Augenmerk darauf zu legen“, erklärte Hans-Werner Breuer, Vorsitzender von Pro Lörrach kürzlich beim Pressegespräch das neue Konzept. „Sie funktioniert als Einkaufsstraße bislang einfach nicht“, hatte er außerdem beklagt. Gerade das hintere Stück Richtung Hebelpark werde zu wenig frequentiert. Der Energiedienst ziehe deswegen in diesem Jahr mit seinem Stand komplett zum Hebelpark um, wo sich bereits beim Frühlingsfest die Hüpfburg großer Beliebtheit erfreut hatte.

Daneben findet in der Grabenstraße die Aktion „Radio Regebogen zahlt ihren Einkauf“ statt und im Garten des Café Family lädt das Harmonika-Orchester Öflingen zu bunter Unterhaltungsmusik ein, wie Laura Gerber-Wieland für Pro Lörrach ergänzte.

Kürbismarkt

Alles rund um den Kürbis – von der Kürbissuppe bis zum Zierkürbis – wird beim Kürbismarkt auf dem Alten Markt geboten. Dazu bieten die Marktfrauen wieder einen Schnitzwettbewerb an. Erstmals werden die Kürbisse in vier statt drei Alterskategorien (Kinder bis 6 Jahre, 7 bis 11 Jahre, 12 bis 17 Jahre und Erwachsene) bewertet. „Die erste Kategorie von null bis neun Jahren war einfach eine Riesenspanne“, erklärte Anja Busse, die den kleinen und großen Künstlern vor Ort mit den Azubis der Stadt Lörrach helfend zur Seite steht. Die Gewinner erhalten Gutscheine von Pro Lörrach.

Automeile und Balkenhol

Die Automeile am Senser Platz wird in diesem Jahr trotz gleicher Anzahl der teilnehmen Autohäuser weniger Fahrzeuge präsentieren. Denn aus Brandschutzgründen müssen einige Flächen freigehalten werden: „Wir haben lange Diskussionen wegen dem Sicherheitskonzept der Feuerwehr und der Automeile geführt“, erklärte Breuer.

Neben Autos würde Pro Lörrach auch gerne Fahrräder präsentieren: „Wir haben den Händlern Brücken gebaut, aber sie bekommen das organisatorisch nicht hin“, so Breuer. Das Frühlingsfest sei wichtig zum Saisonbeginn, im Oktober stehe aber bereits die Wintersport-Saison vor der Tür.

Für die Bronze-Replik von Stephan Balkenhols „Große Säulenfigur“ auf dem Senser Platz, die noch in diesem Jahr aufgestellt werden soll, wird auch beim Herbstfest gesammelt. Zur Finanzierung des „Männle“ werden noch Gelder benötigt, potenzielle Spender können sich vor Ort an einem Stand des Kunst- und Kulturförderkreises über das Projekt informieren.

Chesterplatz

Auf dem Chesterplatz wird es für Kinder Bastelaktionen und Kinderschminken geben. Auf der Bühne steht am Samstag von 11 bis 14 Uhr die Regiosozialband. Die erfahrenen Hobbymusiker um Filippo del Giudice greifen zu Instrumenten und Mikrofon und spielen das, was ihnen gefällt – von Evergreens über Jazz bis zu aktuellen Schlagern. „Mundart-Rock vom Feinsten“ verspricht die Gruppe „bändisch“ am Sonntag ab 13.30 Uhr.

Im Anschluss an die Band-Auftritte können Badminton-Begeisterte – gutes Wetter vorausgesetzt – die Olympiateilnehmerin und 27-fache Deutsche Meisterin Nicole Grether herausfordern. Bei der Benefizaktion können Sport-Minuten mit „Zeit-Bons“gekauft werden. Der Erlös geht an die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Lörrach, die dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern.