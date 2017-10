Lörrach Kunst und Zahlen stimmen

Die „Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft“ ist wirtschaftlich auf einem guten Weg. Das Jahr 2016 konnte die Gesellschaft mit einem geringen Fehlbetrag in Höhe von knapp 14 000 Euro abschließen.

Lörrach. Geschäftsführer Markus Muffler wird dem Hauptausschuss des Gemeinderats das Zahlenwerk in dessen Sitzung am morgigen Donnerstag vorlegen.

Die Gesellschaft mit ihren 49 Mitarbeitern ist Betreiberin des Burghofs, Veranstalterin des Stimmen-Festivals und führt auch externe Veranstaltungen durch. Gegenüber dem Vorjahr, das mit einem Minus von 23 000 Euro abgeschlossen wurde, konnte der Fehlbetrag noch einmal deutlich verringert werden. Zu dem vergleichsweise guten Ergebnis des Jahres 2016 trugen deutliche Einsparungen bei. So wurden bei den Veranstaltungskosten 251 000 Euro eingespart. Einsparungen wurden auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Marketingausgaben erzielt.

Nichtsdestotrotz investierte der Burghof in seine Infrastruktur in Höhe von 318 000 Euro. Aus eigenen Mitteln wurde zum Beispiel eine neue Bestuhlung für 200 000 Euro angeschafft. Außergewöhnliche Ausgaben wie eine Studie zur Wertschöpfung des Burghofs und des Stimmen-Festivals oder Investitionen in die IT-Anlage des Unternehmens verhinderten laut Muffler ein positives Gesamtergebnis.

Die Bilanzsumme der „Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft“ hat um 343 000 Euro auf knapp 1,7 Millionen Euro zugenommen. Die Eigenkapitalquote beträgt 25,7 Prozent.

Im Veranstaltungsbetrieb (Burghof-Saison und Stimmen-Festival) erwirtschaftete die Gesellschaft mit 59 000 Euro ein positives Ergebnis. Der Basisbetrieb, also die laufenden Betriebskosten, ist mit 73 000 Euro allerdings noch defizitär. Markus Muffler kommt zu dem Schluss, dass der von der Stadt Lörrach für den Basisbetrieb zur Verfügung gestellte Betrag in Höhe von knapp 1,6 Millionen Euro „weiterhin nicht zur Kostendeckung“ ausreicht.

Besser sieht es – wie bereits im Jahr davor – im Veranstaltungsbetrieb aus. Das Stimmen-Festival verbuchte mit 34 000 Euro zwar ein leichtes Minus, allerdings waren die Kabarettveranstaltungen ebenso wie die weiterhin positive Entwicklung bei den anderen Veranstaltungsreihen „ein Garant für den wirtschaftlichen Erfolg“. So hat beispielsweise die Tanzreihe in der vergangenen Saison positiv abgeschlossen. Dies gilt auch für die Reihe der klassischen Konzerte. Markus Muffler kommt aufgrund dieser Indikatoren zu dem Schluss, „dass sich das Beharren auf Qualität und die strategische Ausrichtung auf spezielle kulturelle Felder und Nischen langfristig auszahlt“.

Als Ziel für das laufende Geschäftsjahr 2017 gibt Muffler „ein ausgeglichenes Betriebsergebnis bei ähnlichem Umsatz“ aus. Dies hängt nach seiner Einschätzung aber auch davon ab, „inwieweit das Ergebnis des Veranstaltungsbetriebs die strukturelle Unterdeckung im laufenden Betrieb kompensieren kann“.

Ein weiteres Ziel Mufflers ist es, den Publikumszuspruch im Burghof und beim Stimmen-Festival zu halten und möglichst noch zu erweitern. Da der Burghof und das Stimmen-Festival inzwischen „als Leuchttürme in der gesamten Region des Dreiländerecks gelten“, sieht Muffler dafür gute Chancen.

Ein Wink in Richtung Stadt und Gemeinderat, den städtischen Zuschuss zu erhöhen, ist die Bemerkung Mufflers in seinem Bericht: „Für die Aufrechterhaltung des Betriebes ist der Zuschusss der Stadt Lörrach an die Gesellschaft essentiell, allerdings in seiner aktuellen Höhe nur beschränkt zur Deckung der laufenden Basiskosten in der Lage.“