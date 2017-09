Lörrach Kunstrefugium mit einzigartigem Flair

Von Walter Bronner

An einem schönen Herbsttag ist der Blick von Rudolf Scheurers hochgelegenem Künstlerdomizil über die Dächer von Brombach bis hinüber zum Tüllinger und zur Lucke einfach herrlich. Doch nicht deswegen kamen am Sonntag viele Besucher in das einzigartige Refugium des renommierten Bildhauers, Grafikers, Holzschneiders, Glasgestalters und Objektbildners.

Lörrach-Brombach. Vielmehr nutzten sie die einmal jährlich gebotene Gelegenheit, die hier versammelten Schätze der Rosmarie- und Rudolf-Scheurer-Stiftung zu bewundern, sich im Skulpturenpark auf dem Hanggelände des ehemaligen Brombacher Rebbergs zu ergehen, die Atelier- und Ausstellungsräume des Anwesens zu inspizieren und den originellen zwölf Meter hohen Schauturm gleich neben dem Eingangstor mit den darin präsentierten Kleinodien zu besteigen.

Die von einem Dreierkuratorium betreute gemeinnützige Stiftung wurde 1998 von Rosmarie und Rudolf Scheurer gegründet. Sie umfasst rund 100 Kunstwerke, die einen optimalen Schaffens-Querschnitt des weltweit bekannten Künstlers seit 1958 bis Mitte dieses Jahrzehnts zeigen und auf Dauer der Öffentlichkeit erhalten werden sollen.

Wegen einer schweren Handverletzung, die dem jetzt 86-jährigen Künstler seit Jahren sehr zu schaffen macht, hat sich am Ausstellungsbestand zuletzt kaum etwas geändert. In den Ausstellungsräumen – und hier vor allem im sonst verschlossenen Kabinett – sind das die vielgestaltigen Terrakotten, Alu-, und Bronzegüsse, kleinen Steinskulpturen, Reliefs, Zeichnungen und Druckgrafiken, die anhand ihrer chronologischen Präsentation schlüssig erfahrbar machen, wie Scheurer durch intensive Auseinandersetzung mit den Werken großer Vorbilder zu seiner schöpferischen Eigenständigkeit gelangte.

Deutlich wird zugleich, wie er seine künstlerischen Ideen durch souverän beherrschtes handwerkliches Können in Gebilde und Bilder von unverkennbarer Individualität umzusetzen wusste und bei aller verfremdenden Expressivität seinen Kreationen stets das Flair von etwas organisch Gewachsenem verleiht.

Von gleicher faszinierender Wirkkraft sind die großen, auf das weiträumige Hanggelände verteilten Plastiken, Skulpturen und Konstrukte. Eigenheiten, dank derer Scheurers Werke nicht nur überall im öffentlichen Raum der Region anzutreffen sind, sondern weit darüber hinaus in der ganzen Republik, in der Schweiz, in Frankreich, England und den USA.