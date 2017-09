Lörrach Kurze Wege für die Kunden

Die Tochter ED Netze des Stromversorgers Energiedienst hat am Freitag ihren neuen Standort in Lörrach eingeweiht. In der Schlachthofstraße direkt neben dem Umspannwerk Stetten haben nun die Kunden einen Ansprechpartner bei allen Fragen rund ums Stromnetz.

Lörrach (ouk). „Wir suchen die Nähe zum Kunden“, sagte Martin Steiger, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding. Etliche Vertreter aus Politik und Wirtschaft hörten ihm zu, unter ihnen Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung und der Unternehmer Wolfgang Würzburger, dessen Firma das neue Gebäude errichtet hat. In dem weißen Bau bietet ED für Privatkunden und Bauherren, Elektroinstallateure und Architekten Beratung und Service rund ums Stromnetz an. Techniker müssen nun nicht mehr die Umwege über die Stützpunkte Haltingen oder Rheinfelden in Kauf nehmen, wenn sie in Lörrach arbeiten. Das senke die Kosten, erhöhe die Netzeffizienz und steigere die Versorgungssicherheit.

Bei Fragen zu Verträgen und Tarifen erhalten Kunden nach wie vor am Standort Chesterplatz Auskunft. Lörrach sei für sein Unternehmen die wichtigste Stadt, weil sie sich bis zum Jahr 2050 zur klimaneutralen Stadt entwickeln wolle, fuhr Steiger fort. Ausbauen müsse man in Zukunft ein starkes Leitungsnetz und die Elektromobilität.

In Lörrach bietet die Firma „my e-car“, eine Tochter von Energiedienst und Stadtmobil Südbaden, drei Elektroautos im Carsharing an. Bisher gab es sechs Landestationen für Elektrofahrzeuge. Am neuen Standort der ED-Netze steht nun die siebte Ladestation.

„Ohne Strom nichts los“, wandelte Oberbürgermeister Jörg Lutz ein bekanntes Sprichwort ab. Er erinnerte daran, dass Vieles von der Telekommunikation bis zur Wasserversorgung nur mit Strom funktioniere. Auf dem Feld der Elektromobilität dürfe sich Deutschland nicht abhängen lassen.

Als wichtiges Ziel bezeichnete Lutz die Rekommunalisierung der Stromnetze. Die Stadt bereitet derzeit den Kauf ihres Stromnetzes mit einen starken Partner vor, sagte Lutz und blickte in die Zukunft: „Klimaneutralität ist unser großes Ziel.“

Markus Nägele, Geschäftsführer der ED Netze, dankte der Stadt, dem Bauunternehmen Würzburger Raumeinheiten und allen anderen Partnern, die den Bau des neuen Standortes ermöglicht haben. Zum Schluss besichtigten alle Beteiligten das Umspannwerk, das Stetten und einen Teil der Innenstadt versorgt.