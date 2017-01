Nachrichten-Ticker

23:56 "Lambada"-Sängerin tot in verbranntem Auto gefunden

Rio de Janeiro - Die Sängerin des Welthits "Lambada", Loalwa Braz Vieira, ist tot in einem verbrannten Auto gefunden worden. Die verkohlte Leiche der Brasilianerin wurde in einem Ort nahe Rio entdeckt. Das Auto verbrannte in der Nähe der Wohnung von Braz. Ein Verdächtiger, der früher in ihrem Anwesen gearbeitet hat, wurde festgenommen. Er soll gestanden haben, die Sängerin getötet zu haben. Sie hatte 1989 als Sängerin der Gruppe Kaoma Weltruhm erlangt. Der "Lambada"-Song stand in vielen europäischen Hitparaden wochenlang auf Platz eins.

22:57 Dow setzt Negativserie vor Trumps Debüt fort

New York - Von der lange Zeit spürbaren Euphorie am US-Aktienmarkt war am Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump nichts mehr zu sehen. Der Dow Jones fiel um 0,37 Prozent auf 19 732 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0660 Dollar gehandelt.

22:54 Riesen-Lawine tötet Hotelgäste in Italiens Erdbebenregion

Rom - Eine gewaltige Lawine hat ein Hotel mit bis zu 35 Menschen in Italiens Erdbebenregion komplett verschüttet. Die Hoffnung, Überlebende in dem Abruzzen-Ort Farindola zu finden, ist gering. Erste Leichen wurden geborgen. Im Gebäude waren auch mehrere Kinder. Zeugen zufolge hatten die Gäste auf ihre Abfahrt gewartet, die sich aber im Schneechaos verzögert habe. Mindestens zwei Menschen überlebten das Unglück. Der Zivilschutz bestätigte zwei Tote. Schneemassen und die Gefahr weiterer Lawinen erschweren die Rettung.

22:49 Alanis Morissette von Ex-Manager wohl um Millionen betrogen

Los Angeles - Die kanadische Sängerin Alanis Morissette soll von ihrem früheren Manager um mehrere Millionen Dollar betrogen worden sein. Laut der kalifornischen Staatsanwaltschaft hat Jonathan Todd Schwartz eingeräumt, mehr als sieben Millionen Dollar von Morissette und anderen Klienten veruntreut zu haben. Mit dem Geld seiner Klienten habe er die eigenen Taschen gefüllt und zudem die Steuerbehörde betrogen. Morissette hatte ihren Ex-Manager bereits in einer Zivilklage belangt. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt.

22:42 Trump legt Kranz auf Friedhof in Arlington nieder

Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Tag vor seiner Amtsübernahme einen Kranz auf dem Soldatenfriedhof in Arlington niedergelegt. Es gab eine kurze Zeremonie am Grabmal der Unbekannten. Vizepräsident Mike Pence war an seiner Seite. Der künftige Präsident wurde begleitet von seiner Frau und seiner Familie. Arlington spielt im nationalen Bewusstsein der USA eine große Rolle. Der Friedhof in Virginia unweit der Hauptstadt zählt rund 400 000 Grabsteine für Angehörige des Militärs.