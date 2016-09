Anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums wurden kürzlich die Sparkassenmitarbeiter Lothar Kurz, Gerda Laatsch und Holger Ströhla von der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden geehrt.

Lörrach. Die Feierlichkeiten fanden gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden André Marker und dem Vorstandsmitglied Klaus Jost statt. Sie dankten für die langjährige Treue und die engagierte und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Von der Stadt Lörrach und der Sparkasse erhielten die Jubilare Urkunden und Geschenke sowie eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg.

Gerda Laatsch begann 1976 die Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse. Nach der zweijährigen Ausbildung war sie bis Mitte 1983 in der Sparabteilung tätig. Im Oktober 1988 wechselte sie in die Darlehensabteilung und steht seither den Kolleginnen und Kollegen als fachkundige Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Lothar Kurz war nach dem Ende seiner zweijährigen Ausbildung zunächst im Kundenbereich bei den Geschäftsstellen Tumringen und Stetten sowie im Effektenbereich eingesetzt. 1982 beendete Kurz nach halbjährigem Studium erfolgreich die Ausbildung zum Sparkassenbetriebswirt. Seit Ende 1982 unterstützt er den Bereich Betriebswirtschaft/Controlling und wird dort als erfahrener und humorvoller Kollege geschätzt.

Holger Ströhla beendete 1978 seine zweijährige Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Seine beruflichen Stationen führten ihn nach Steinen sowie zu verschiedenen weiteren Geschäftsstellen. Hier war er vor allem in der Kundenbetreuung tätig. Ende 1984 besuchte er den Sparkassenlehrgang für Kundenberater und legte erfolgreich die Prüfung zum Sparkassenfachwirt ab. Von 1986 an war Ströhla Kundenberater in der Hauptstelle Lörrach bevor er 1991 in den Bereich Informationstechnologie wechselte. Seit Ende 2003 unterstützt er die Abteilung Organisation/Administration. Gemeinsam mit Kollegen, Personalrat und Führungskräften ließen die Jubilare die Feierlichkeiten ausklingen.