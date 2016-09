Lörrach (was). Mehr als 60 lokale und internationale Künstler zeigen am Samstag, 17., und am Sonntag, 18. September, an der dritten „Tattoo & Art Show“ im Burghof ihr Können mit der Tätowiernadel. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Freakshow, Tanz, BMX-Einlage, Body Painting und Graffiti. „Wir wollen für jede Art von Kunst eine Plattform bieten“, betont Davide Rotolo, der im Familienunternehmen „De la Vega Entertainment“ für die Messeplanung und den Messebau verantwortlich zeichnet. Zusammen mit seinen Brüdern Filippo, Fabio und Gino ist er seit fast einem Jahr mit den Vorbereitungen für die Tattoo & Art Show im Burghof beschäftigt. Den Spaß daran hätten sie aber noch nicht verloren, heben die Brüder, die das 2013 gegründete Unternehmen in ihrer Freizeit führen, hervor. Mit ihrem mittlerweile bewährten Konzept, mit dem sie sich in der Szene bereits einen Namen gemacht haben, möchten sie wieder unter dem Motto „Vita in Arte Aeterna“ („Leben mit der ewigen Kunst“) die Kunst in den Mittelpunkt der zweitägigen, familiären Messe stellen und zeigen, dass Tattoos mehr sein können als Sterne, Schriftzüge oder Symbole. Außerdem wollen sie Vorurteile abbauen, den Besuchern helfen, ein Auge für Qualität zu bekommen, und den Tätowierern einen konkurrenzfreien Austausch miteinander ermöglichen. Dazu werden an dem Wochenende wieder viele renommierte Künstler der Tätowierszene erwartet. So haben zum Beispiel David Garcia aus Spanien, Diego Lanzone aus Italien, Fonzy Greaskull aus den USA, Jay Freestyle aus den Niederlanden oder Coco aus Mexiko ihr Kommen zugesagt. „Seit gut acht Monaten sind wir eigentlich schon ausgebucht“, sagt Geschäftsführer Fabio Rotolo. Mit am Start sind dabei auch viele bekannte regionale Tattookünstler, allen voran das Stettener Studio „Skinart“ oder „Ercheccio Tattoo Art“ aus Wehr. Letzteres zeichnet zudem für die Gestaltung des diesjährigen Messeplakates mitverantwortlich. Basierend auf einer Idee der Rotolo-Brüder trägt das Werbekunstwerk den Namen „Der wilde Mann“ und ist eine Hommage an die gleichnamige Lörracher Gaststätte. „Wir versuchen immer, die Region mit einzubeziehen“, hebt Fabio Rotolo hervor. Deshalb wird zum Beispiel auch das Catering von „Piano – la bottega“ und „1456 Arber“ durchgeführt. Ebenfalls aus der Region stammen auch die handgefertigten Pokale, die an beiden Messetagen beim „Tattoo-Contest“ für das beste Farbtattoo, das beste Schwarz-weiß-Tattoo, das beste individuelle Tattoo und das beste Tattoo des Tages von einer internationalen Jury verliehen werden. Die Moderation der Tattoo & Art Show übernehmen das bekannte Berliner Tattoo-Model Atchi sowie Fotomodell und Star DJ Senay Gueler. Außerdem wird durchgehend „Magneto“ anwesend sein, der durch seine extreme Bodymodification mit Magneten unter der Haut bekannt geworden ist. Weiterhin werden BMX Freestyler Chris Böhm und Martial Art’s Tricking Meister Marc Pipper eine interaktive Show und die Lörracher Body Language Crew des Tanzwerk 3-Ländereck eine Tanzperformance zeigen. Zudem gibt es am Samstag eine Aftershow-Party im Club „Notlösung“. n Weitere Informationen, eine Liste der Künstler und Kontaktdaten unter www.delavega-ent.com oder auf der Facebook-Seite https://de-de.facebook.com/tattooloerrach/.