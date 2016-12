Nachrichten-Ticker

03:08 Zum Töten verabredet - Prozess nähert sich dem Ende

Gießen - In einem Prozess um eine mutmaßliche Verabredung zum Töten werden heute im hessischen Gießen die Plädoyers erwartet. Angeklagt ist ein Mann, der geplant haben soll, eine psychisch kranke Frau mit deren Einverständnis umzubringen. Er steht seit Anfang Oktober wegen der Vorbereitung eines Verbrechens vor dem Landgericht. Die Anklage wirft dem Mann vor, dass er den Zustand der Frau ausnutzen wollte, um seine "sexuell motivierten Tötungsabsichten auszuleben". Er bestreitet das Vorhaben.

02:56 Medien: US-Schauspielerin Debbie Reynolds gestorben

New York - Die US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das berichteten die US-Internetportale "TMZ" und "Variety" unter Berufung auf ihren Sohn Todd. Erst am Dienstag war Reynolds' Tochter Carrie Fisher mit 60 Jahren gestorben.

02:07 Schwesig: Frauenquote in Aufsichtsräten umgesetzt

Berlin - Die Umsetzung der Frauenquote kommt nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig voran. "Die Quote wirkt", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir haben mehr Frauen in Führungspositionen." Nach einem vorliegenden Bericht Schwesigs, der dem Bundeskabinett vorgelegt werden soll, stieg der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der gesetzlich zur Quote verpflichteten Unternehmen in diesem Jahr von 23,3 auf 27,5 Prozent. Seit Januar müssen rund 150 große Unternehmen bei Neubesetzungen im Aufsichtsrat einen Frauenanteil von 30 Prozent erreichen.

01:48 Kölns Polizeipräsident verspricht Sicherheit für Silvesterfeiern

Köln - Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies hat für die Silvesternacht ein Sicherheitsversprechen für die Feiern in der Innenstadt abgegeben. "Ich verspreche Ihnen, dass Sie sich dort am Dom außerordentlich sicher fühlen können", sagte Mathies dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Dies sei sein oberstes Interesse, dem diene "die Präsenz-Offensive der Kölner Polizei". Zum Jahreswechsel werden laut Behörde 1500 Beamte im Einsatz sein, 300 von ihnen als Dreier-Streifen. Zusätzlich hält die Bundespolizei demnach eine Einheit bereit, die Verdächtige per Hubschrauber verfolgen kann.

01:16 Özoguz nach Obdachlosenattacke: Junge Flüchtlinge fördern

Berlin - Nach der Feuerattacke auf einen Obdachlosen in Berlin dringt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, auf verstärkte Fördermaßnahmen für junge Flüchtlinge. "Wir müssen uns gemeinsam bemühen, so viel wie möglich Anknüpfungspunkte in die Gesellschaft zu schaffen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Straftaten würden nicht dadurch verhindert, dass "man keinem Flüchtling mehr hilft, bei uns Fuß zu fassen". Sieben tatverdächtige junge Männer aus Syrien und aus Libyen sitzen in U-Haft. Ihnen wird gemeinschaftlicher versuchter Mord vorgeworfen.